مجموعة السبع تتفق على أن الأسد لا يمكن أن يكون جزءا من مستقبل سوريا

أعلن وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون أن الولايات المتحدة لا ترى مكانا للرئيس السوري بشار الأسد في أي حل يرسي السلام في سوريا.

وأضاف أمام الصحفيين في اجتماع لوزراء خارجية دول مجموعة السبع: "من الواضح لنا أن حكم عائلة الأسد يقترب من النهاية."

وفيما دعت مجموعة السبع خلال اجتماع لوزراء الخارجية في إيطاليا إلى إعطاء زخم للدبلوماسية لحل النزاع والوصول إلى سلام دائم في سوريا موحدة، قال تيلرسون "نأمل في ألا يكون بشار الأسد جزءا من ذلك المستقبل".

وقال إن أولوية أمريكا في سوريا والعراق لا تزال إلحاق الهزيمة بتنظيم الدولة وإن بلاده ستبحث عن خيارات استراتيجية لوقف تصاعد العنف في سوريا.

من ناحيته قال وزير الخارجية الفرنسي جان مارك إيرولت إن كل دول مجموعة السبع متفقة على أن الأسد لا يمكن أن يكون جزءا من مستقبل سوريا.

وأشار إلى أن الدول الأعضاء في مجموعة السبع سيطلبون من روسيا الكف عن "الرياء" فيما يتعلق بسوريا والعمل مع الدول الأخرى لإنهاء الحرب الأهلية.

وقال للصحفيين: "إن مجموعة السبع ستبلغ روسيا بوضوح شديد بأن هذ الرياء يجب أن يتوقف، يجب أن تتدخل بصدق وإخلاص في العملية السياسية حتى نخرج من هذا الموقف الذي وجدنا أنفسنا فيه".

وتابع أن الضربة الصاروخية الأمريكية على قاعدة جوية سورية الأسبوع الماضي فتحت "نافذة صغيرة" أمام محاولة إنهاء الصراع.

وقال إن الاجتماع لم يتطرق بشكل يذكر لمسألة تشديد العقوبات.

وكان وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون قد قال الاثنين إن لندن ستبحث إمكانية زيادة العقوبات على شخصيات عسكرية سورية وروسية كبرى.

من جانب آخر أعلن وزير الخارجية الإيطالي أنجيلينو ألفانو أن وزراء خارجية مجموعة السبع لم يتفقوا على فرض عقوبات إضافية على مسؤولين سوريين، أو مسؤولين روس.

وقال في مؤتمر صحفي تعليقا على اقتراح من نظيره البريطاني بوريس جونسون: "لا توافق في الوقت الراهن على عقوبات جديدة أخرى باعتبارها أداة فعالة".