فيسك: السيسي يقضي على الاستثمار بالطوارئ

وجه الصحفي البريطاني المتخصص في شؤون الشرق الأوسط روبرت فيسك انتقادات شديدة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عقب إعلانه حالة الطوارئ في عموم البلاد.

وقال إنه بتلك الخطوة فإن الرئيس المصري يبرهن للعالم ان الاستثمارات الخاصة في بلاده لا يمكن ان تتزايد. وتوقع فيسك مزيدا من عمليات "العنف والإرهاب" في العاصمة المصرية نتيجة لسياسات النظام التي وصفها بالفاشلة.

وتحت عنوان "تنظيم الدولة وصل أخيرا إلى قلب مصر، لكن هذه ليست أكبر مشاكل السيسي"- تساءل فيسك: " من يرغب في الاستثمار في بلد عاصمته تم استثمارها بواسطة تنظيم الدولة" ؟!

وقال فيسك في مقال نشرته صحيفة الإندبندنت البريطانية الاثنين- إنه قد تمت العودة إلى مصر بسجونها المروعة وغياب أي استدعاءات قضائية وإجراء تحقيقات مخيفة مع المعتقلين.

وأضاف أن هجمات الكنائس التي حصدت أرواح 45 مسيحيا مصريا تعني أن "تنظيم الدولة" عبر قناة السويس، وهو أمر يحاول جيش السيسي منعه منذ أشهر عدة.

وأوضح أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ربما يعتقد أن السيسي قام بعمل رائع في موقف بالغ الصعوبة في مصر، غير " أنه في الحقيقة قام بعمل بائس مؤسف حيث يزعم أن الإخوان المسلمين الذين قام بالإطاحة بهم من السلطة في انقلاب عسكري هم تنظيم الدولة وهم ليسوا كذلك".

وأشار فيسك إلى أن " الحقيقة المسكوت عنها هي أن معظم شبه جزيرة سيناء تحت سيطرة تنظيم الدولة منذ شهور حيث قام المسلحون في هذه الظاهرة المخيفة بالهجوم علي المسيحيين وجنود الجيش والشرطة في المنطقة الواقعة بين قناة السويس وحدود قطاع غزة".

وتابع أن " السيسي يشعر أن بمقدوره الزعم بأنه فاز في تلك الحرب الدائرة ضد الإرهاب، متسائلا باستنكار: كم سمعنا عن هذا الهراء من قادة دوليين في العالم من قبل ؟!".

وأكد الصحفي البريطاني المخضرم في شؤون منطقة الشرق الأوسط أن " القوانين البشعة هي التي تخلق الإرهاب عن طريق عزل آلاف الشباب عن الأمل في العودة إلى الديمقراطية والمسار الديمقراطي."

وقال فيسك إنه " طوال شهور عقب الانقلاب ووصوله للرئاسة، وعقب النصر الانتخابي المصري المعتاد والرائع فإن مؤيدي انقلاب السيسي أصروا علي أنه حافظ علي بقاء تنظيم الدولة علي الجانب الآخر من القناة."

غير أن الجيش والشرطة فشلتا – وفقا لفيسك- في الحفاظ علي "تنظيم الدولة" هناك، فالتنظيم وصل حاليا إلى القاهرة والإسكندرية، ونظريا إلى كل المدن الفقيرة شمال وجنوب وادي النيل.

وتوقع فيسك أن " تشهد مصر المزيد من عمليات القتل في شوارع العاصمة بعد تفجيرات الاسكندرية وطنطا، وهو ما يفسر استدعاء الجيش ونشره لأداء وظيفته في الشوارع وإذا تطلب الأمر أن يقوم بما يقوم به في مدن سيناء خلال العامين المنصرمين.".

ويقول فيسك: " لدي السيسي مشاكل أخرى على أي حال، فبمجرد إعلانه أن مصر تخضع الآن لحالة الطوارئ ، على الأقل خلال الشهور الثلاث المقبلة، وأراهن أن تلك الحالة سوف تستمر قوية طوال العام".

وأضاف أن " السيسي يصر أنه يبرهن للعالم فعليا أن الاستثمارات الخاصة لا يمكن أن تتزايد خلال الأشهر المقبلة خصوصا بعد بيانات شهر مارس/آذار الماضي التي كشفت أن اقتصادات القطاع الخاص المصري لم تتحسن."

وأوضح أن كل تلك المؤشرات تأتي عقب "إصلاحات" العملة، وإجراءات التقشف التي سببت المزيد من الغضب والاحتقان في مدن مصرية فقيرة، مجددا التساؤل عمن يرغب في الاستثمار في عاصمة بلد تستثمرها "تنظيم الدولة".

وأشار فيسك إلى سجل مصر في مجال حقوق الانسان، وقال إنه " على عكس أوباما فإن استجابة إدارة ترمب لجرائم حقوق الإنسان في مصر وفقا لمسؤول في البيت الأبيض الأمريكي فضل عدم الكشف عن هويته هو أن منهج الادارة في التعامل مع مثل هذه القضايا الحساسة هو أنها يتم تناولها بشكل خاص وبعيدا عن الإعلام."

وتساءل فيسك: لماذا يتم التعامل مع " جرائم حقوق الانسان في مصر باعتبارها قضية حساسة في المقام الأول"، ولماذا لا تتخذ الادارة الأمريكية هذا المنهج " الحساس " في مناطق الشرق الأوسط الأخرى، ومن بينها علي سبيل المثال في سوريا والعراق، مرجحا أن ترمب ربما يعتقد أن "السيسي قام بعمل رائع، لكنه في الواقع لم يفعل ذلك."

وأوضح الصحفي البريطاني أن " نظام السيسي يدفع البلاد للسقوط علي الأرض تماما بنفس الأسلوب الوحشي الأبوي الفظ الذي انتهجه سابقوه عبد الناصر والسادات ومبارك، وليس هذا تكرارا للتاريخ في مصر فهو يتقدم باتجاه الفقر والعنف عاما بعد عام وعقدا بعد الآخر في عملية استرجاع طفولية لقوانين الطوارئ، وأن حبل المشنقة الجاهز حاليا هو المحاكم الخاصة".