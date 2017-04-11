شاهد: مدير أمن إسكندرية نقل بوابة الكنيسة قبل التفجير

نشرت الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية المصرية على موقع فيسبوك مقطعا مصورا لجولة لمدير أمن محافظة الإسكندرية

برفقة عدد من الضباط في الكنيسة المرقسية التي شهدت تفجيرا راح ضحيته 16شخصا وأصيب العشرات الأحد.

وأظهر الفيديو مدير الأمن وهو يطلب من معاونيه نقل البوابة الإليكترونية إلى خارج الكنيسة لإجراءات التفتيش.

وأعلن تنظيم الدولة مسؤوليته عن تفجيرين وقعا في كنيستين بمحافظة الغربية "وسط" والإسكندرية شمال وخلفا نحو 45 قتيلا وأكثر من 100 جريح.

وقال التنظيم إن انتحاريين نفذا التفجيرين.

وقتل في تفجير الإسكندرية عدد من أفراد الشرطة المكلفين بتأمين الكنيسة.