شاهد: لحظة وقوع انفجار بولاية ديار بكر التركية

أصيب 4 أشخاص في انفجار وقع صباح الثلاثاء بمبنى قوات مكافحة الشغب بولاية ديار بكر جنوب شرقي تركيا.

وقال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو إن الانفجار حدث خلال إصلاح سيارة. وأذاعت قناة (سي.إن.إن ترك) تصريحات صويلو على الهواء مباشرة.

وبثت وسائل إعلام تركية لقطات للحظة وقوع الانفجار.

وذكرت مصادر أمنية لـوكالة الأناضول التركية أن الانفجار وقع أثناء إصلاح مصفحة في مبنى قوات مكافحة الشغب في منطقة "باغلر" بالولاية، وأسفر عن إلحاق أضرار بالمبنى والأماكن المجاورة.

وأضافت المصادر أن الجهات المعنية لم تتأكد بعد من سبب وقوع الانفجار، مؤكدة أن طواقم من قوات الأمن وهيئة الكوارث والطورائ التركية إلى جانب فرق الإسعاف انتقلت إلى مكان الحادث فور وقوعه.

وذكرت وكالة "دوغان" للأنباء أن أحد المصابين في حالة خطيرة.