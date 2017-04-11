البث الحي
سياسة

تعيين الباكستانية ملالا يوسف زي سفيرة للأمم المتحدة للسلام

الباكستانية ملالا يوسف زاي سفيرة للأمم المتحدة للسلام
الباكستانية ملالا يوسف زاي سفيرة للأمم المتحدة للسلام
11/4/2017

عيّن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس الباكستانية ملالا يوسف زي الحائزة على جائزة نوبل للسلام سفيرة للأمم المتحدة للسلام.

وتعد ملالا، التي يبلغ عمرها 19 عاما، أصغر سفيرة للسلام وهو أرفع تكريم تمنحه الأمم المتحدة لفترة مبدئية تستمر عامين.

وأصبحت ملالا يوسف زي أيضا أصغر شخص يحصل على جائزة نوبل للسلام في 2014 عندما كان عمرها 17 عاما.

وجاء تعيين الأمين العام للأمم المتحدة للباكستانية ملالا لتشجيع تعليم الفتيات وذلك بعد مرور أكثر من أربع سنوات على إطلاق مسلح من طالبان النار على رأسها وهي في حافلتها المدرسية في 2012.

وقال غوتيريس لملالا: "أنت لست بطلة فحسب وإنما أنت أيضا إنسانة ملتزمة وسخية جدا."

وتعيش ملالا حاليا في بريطانيا حيث تلقت هناك علاجا طبيا بعد إطلاق النار عليها.

وقالت ملالا يوسف زي إنها عندما تُنهي دراستها الثانوية في يونيو /حزيران تريد أن تدرس الفلسفة والعلوم السياسية والاقتصاد في الجامعة.

ومن بين سفراء السلام الحاليين للأمم المتحدة ، الممثل ليوناردو دي كابريو للتغير المناخي والممثلة تشارليز ثيرون التي تركز على الوقاية من فيروس (اتش.آي.في) والقضاء على العنف ضد المرأة والممثل مايكل دوغلاس الذي يركز على نزع السلاح.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
المزيد من سياسة

تقرير: السعودية تسمح بعبور رحلات طيران إسرائيلية لأجوائها في طريقها لدبي

طائرة تابعة لشركة يسرائير الإسرائيلية (غيتي)

أردوغان يعلن تدابير احترازية جديدة لمكافحة كوفيد-19

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (رويترز)

تقرير: إيران هددت بن زايد شخصيا باستهداف الإمارات بعد اغتيال عالمها النووي

ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد

"رفضا للتطبيع".. لوحات على المنازل في الكويت تحمل أرقامًا للمسافات إلى المسجد الأقصى

كويتيون يرقّمون منازلهم وفق بعدها عن المسجد الأقصى (مواقع التواصل الاجتماعي)
الأكثر قراءة

"أرابتك".. أكبر شركة مقاولات إماراتية تعلن إفلاسها رسميا

برج خليفة أحد أشهر مشروعات أرابتك القابضة (رويترز)

"ليلة سقوط محمد رمضان" تتصدر مواقع التواصل في مصر (فيديو)

لحظة سقوط محمد رمضان (مواقع التواصل)

رئيس فنزويلا ينشر رقم هاتفه عبر تويتر ويوجّه طلبا غريبا لشعبه (فيديو)

اتحاد علماء المسلمين يرد على بيان هيئة كبار العلماء السعودية بشأن الإخوان

الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي القره داغي (مواقع التواصل)