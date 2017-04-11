تعيين الباكستانية ملالا يوسف زي سفيرة للأمم المتحدة للسلام

عيّن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس الباكستانية ملالا يوسف زي الحائزة على جائزة نوبل للسلام سفيرة للأمم المتحدة للسلام.

وتعد ملالا، التي يبلغ عمرها 19 عاما، أصغر سفيرة للسلام وهو أرفع تكريم تمنحه الأمم المتحدة لفترة مبدئية تستمر عامين.

وأصبحت ملالا يوسف زي أيضا أصغر شخص يحصل على جائزة نوبل للسلام في 2014 عندما كان عمرها 17 عاما.

وجاء تعيين الأمين العام للأمم المتحدة للباكستانية ملالا لتشجيع تعليم الفتيات وذلك بعد مرور أكثر من أربع سنوات على إطلاق مسلح من طالبان النار على رأسها وهي في حافلتها المدرسية في 2012.

وقال غوتيريس لملالا: "أنت لست بطلة فحسب وإنما أنت أيضا إنسانة ملتزمة وسخية جدا."

وتعيش ملالا حاليا في بريطانيا حيث تلقت هناك علاجا طبيا بعد إطلاق النار عليها.

وقالت ملالا يوسف زي إنها عندما تُنهي دراستها الثانوية في يونيو /حزيران تريد أن تدرس الفلسفة والعلوم السياسية والاقتصاد في الجامعة.

ومن بين سفراء السلام الحاليين للأمم المتحدة ، الممثل ليوناردو دي كابريو للتغير المناخي والممثلة تشارليز ثيرون التي تركز على الوقاية من فيروس (اتش.آي.في) والقضاء على العنف ضد المرأة والممثل مايكل دوغلاس الذي يركز على نزع السلاح.