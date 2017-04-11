بوتين يتهم واشنطن بالتخطيط لهجمات في سوريا وإلصاقها بالنظام

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (الثلاثاء) إن روسيا لديها معلومات أن الولايات المتحدة تخطط لشن ضربات صاروخية جديدة على سوريا، وإنها تدبر لاختلاق هجمات بالغاز وإلصاق التهمة بالنظام

وأضاف عند سؤاله عن احتمال مزيد من الضربات الأمريكية في سوريا، "لدينا معلومات أن استفزازات من هذا القبيل يتم تحضيرها في الضواحي الجنوبية للعاصمة دمشق".

وتابع "يخططون مرة أخرى لزرع بعض المواد واتهام السلطات السورية باستخدام (أسلحة كيميائية)".

وكشف بوتين خلال مؤتمر صحفي له مع الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا الذي يزور موسكو إن بلاده ستطلب من الأمم المتحدة إجراء تحقيق "دقيق" في الهجوم الكيميائي الذي استهدف بلدة خان شيخون السورية الأسبوع الماضي.

وقال بوتين إنه يمكن أن يتفهم الانتقادات الغربية، ولكنه يأمل في تخفيف حدة المواقف في نهاية المطاف.

وأشار بوتين إلى أن الضربات الأمريكية في سوريا تذكره بالمزاعم عن أسلحة الدمار الشامل في العراق، مؤكدا أن الإرهاب هو الخطر الأساسي الذي يواجه العالم حاليا.

في هذه الأثناء أفادت مراسلة الجزيرة بموسكو رانيا دريدي أن هيئة الأركان الروسية أصدرت بعد دقائق معدودة من كلمة بوتين تصريحات أكدت فيها المعلومات التي ذكرها بوتين، وقالت إن المسلحين يقومون بنقل مواد سامة إلى مطار الجيرة وخان شيخون وغرب حلب والغوطة الشرقية.

وأشارت المراسلة إلى أن الروس بهذه التصريحات يحاولون توجيه أصابع الاتهام إلى المعارضة السورية المسلحة، خاصة أن هيئة الأركان تحدثت عن أنه تم التخلص من الأسلحة الكيميائية في عشرة مواقع من أصل 12 موقعا، مؤكدة أن منظمة منع انتشار الأسلحة الكيميائية أعلنت ذلك.

وأشارت هيئة الأركان إلى أن الموقعين اللذين بقيت فيهما أسلحة كيميائية يخضعان لسيطرة المعارضة السورية، وبذلك تبدو روسيا مصرة على موقفها بأن النظام السوري لم يستخدم الأسلحة الكيميائية.