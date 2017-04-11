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سياسة

الرئيس الإيراني: طهران تعمل على تهدئة العلاقات مع السعودية

10/4/2017

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن  بلاده تسعى لتهدئة العلاقات مع السعودية.

وأضاف في تصريحات للصحفيين  "إننا نريد أيضا تحسين العلاقات مع السعوديين" مشيراً إلى أن الاتفاق الأخير بشأن الحجاج الإيرانيين قد يكون خطوة أولى. 

كانت السعودية قد قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع إيران العام الماضي بعد أن اقتحم المتظاهرون السفارة السعودية في طهران واحرقوا أجزاء منها ردا على قرار سعودي بإعدام رجل دين شيعي بارز. 

وقال روحاني "أدانا على الفور الأحداث التي وقعت في السفارة وألقينا القبض على  المسؤولين عنها". وأضاف أن طهران مستعدة لدفع تكاليف الأضرار التي لحقت بالسفارة السعودية. 

كما أشار روحاني إلى إمكانية العمل على نحو مشترك مع السعودية بشأن  خطة سلام لسوريا .

المصدر : الألمانية
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