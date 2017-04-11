البيت الأبيض: أمريكا مستعدة لتوجيه ضربات جديدة في سوريا

قال البيت الأبيض إن الرئيس دونالد ترمب مستعد للموافقة على شن هجمات إضافية على سوريا إذا استخدم النظام السوري الأسلحة الكيماوية مجددا أو البراميل المتفجرة.

وقال شون سبايسر المتحدث باسم البيت الأبيض في مؤتمر صحفي الاثنين: "مشهد الناس وهم يُضربون بالغاز ويُقصفون بالبراميل المتفجرة يؤكد أننا إذا رأينا هذا النوع من الأعمال مجددا.. فإننا نبقي احتمال التحرك في المستقبل قائما."

وأضاف "إذا أطلقت الغاز على رضيع.. أو ألقيت برميلا متفجرا على أبرياء… ستواجه ردا من هذا الرئيس."

وأمر ترمب بضربة بصواريخ كروز على قاعدة الشعيرات الجوية في سوريا الأسبوع الماضي ردا على هجوم بالغاز السام للجيش السوري قتل فيه عشرات المدنيين بينهم كثير من الأطفال.

وقال سبايسر لاحقا إن ذكره للبراميل المتفجرة كسبب محتمل لمزيد من التحركات من جانب الولايات المتحدة لا يعكس تغيرا في الموقف.

وأضاف عبر البريد الإلكتروني "لم يتغير شيء في موقفنا."

وتابع قوله "يحتفظ الرئيس بخيار التحرك في سوريا ضد نظام الأسد كلما كان ذلك في المصلحة الوطنية مثلما تقرر عقب استخدام تلك الحكومة للأسلحة الكيماوية ضد مواطنيها،وكما أوضح الرئيس مرارا فهو لن يبلغ أحدا بردوده العسكرية."

من جانبه قال وزير الدفاع الأمريكي جيم ماتيس الاثنين إن الهجوم الصاروخي الذي شنته الولايات المتحدة على قاعدة جوية سورية الأسبوع الماضي ألحق أضرارا أو دمر 20% من الطائرات السورية العاملة بالإضافة إلى مواقع للوقود والذخيرة ودفاعات جوية.

وأضاف ماتيس في بيان أن "الحكومة السورية فقدت القدرة على إعادة تزويد أو إعادة تسليح الطائرات في مطار الشعيرات وفي هذه المرحلة فإن المطار غير صالح للاستخدام لأغراض عسكرية".