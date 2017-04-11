أوبر تقدم رحلات مجانية لناخبي اسطنبول يوم الاستفتاء التركي

في مواجهة المنافسة الشديدة من شركات سيارات الأجرة في إسطنبول قررت شركة أوبر الشهيرة لخدمات نقل الركاب تقديم رحلات مجانية في المدينة التركية للناخبين المشاركين في الاستفتاء.

ويختار الأتراك (الأحد) المقبل ما إذا كانوا سيمنحون الرئيس رجب طيب أردوغان صلاحيات واسعة ويقرون واحدا من أكبر التغييرات في نظام الحكم منذ إعلان الجمهورية التركية الحديثة قبل قرن تقريبا.

وقالت الشركة في بيان إن "أوبر ستنقل الجميع إلى صناديق الانتخاب مجانا في الاستفتاء الذي سيجري في 16 أبريل".

ويسري العرض على مدينة إسطنبول وحدها التي يسكنها 15 مليونا وهو ينحصر برحلتين في اليوم تصل قيمتهما إلى 30 ليرة تركية (8.07 دولار) على سيارات أوبر التي تتسع لستة ركاب.

وأطلقت أوبر خدماتها في إسطنبول عام 2014 لكنها تواجه منافسة شديدة من تطبيق "بيتاكسي" المحلي الشهير.