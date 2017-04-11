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سياسة|تركيا

أوبر تقدم رحلات مجانية لناخبي اسطنبول يوم الاستفتاء التركي

أوبر ستنقل الناخبين الأتراك إلى لجان الانتخاب مجانا في الاستفتاء
أوبر ستنقل الناخبين الأتراك إلى لجان الانتخاب مجانا في الاستفتاء
11/4/2017

في مواجهة المنافسة الشديدة من شركات سيارات الأجرة في إسطنبول قررت شركة أوبر الشهيرة لخدمات نقل الركاب تقديم رحلات مجانية في المدينة التركية للناخبين المشاركين في الاستفتاء.

ويختار الأتراك (الأحد) المقبل ما إذا كانوا سيمنحون الرئيس رجب طيب أردوغان صلاحيات واسعة ويقرون واحدا من أكبر التغييرات في نظام الحكم منذ إعلان الجمهورية التركية الحديثة قبل قرن تقريبا.

وقالت الشركة في بيان إن "أوبر ستنقل الجميع إلى صناديق الانتخاب مجانا في الاستفتاء الذي سيجري في 16 أبريل".

ويسري العرض على مدينة إسطنبول وحدها التي يسكنها 15 مليونا وهو ينحصر برحلتين في اليوم تصل قيمتهما إلى 30 ليرة تركية (8.07 دولار) على سيارات أوبر التي تتسع لستة ركاب.

وأطلقت أوبر خدماتها في إسطنبول عام 2014 لكنها تواجه منافسة شديدة من تطبيق "بيتاكسي" المحلي الشهير.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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