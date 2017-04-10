مصر.. عبد الرحيم علي "إعلامي التسريبات" يسأل "رايحين فين ؟"

تداول نشطاء مصريون مقطع فيديو للنائب في مجلس النواب عبد الرحيم علي الشهير بـ" إعلامي التسريبات"

يعرب فيه عن غضبه من مصادرة عدد الاثنين من صحيفة" البوابة" التي يرأس تحريرها.

و"علي" هو أحد الإعلاميين المحسوبين على دعم النظام الحالي في مصر، واشتهر بإذاعة تسجيلات لمكالمات هاتفية شخصية لنشطاء وحقوقيين، اعتبرها حقوقيون انتهاكات للحياة الشخصية للمواطنين.

وصادرت السلطات المصرية الأحد عدد "البوابة" ليوم الاثنين بسبب خبر يطالب بإقالة وزير الداخلية المصري عقب تفجيرين استهدفا كنيستين في طنطا والإسكندرية الأحد وأوديا بحياة 45 شخصا وإصابة العشرات.

وعقد عبد الرحيم علي مؤتمرا صحفيا الاثنين في المركز الصحفي بمجلس النواب بالقاهرة احتج فيه على مصادرة العدد.

وفي مقابلة – مصورة – له مع الصحفيين صرخ عبدالرحيم علي: "إلى هذا الحد وصلنا؟ ما الخطأ في أن ننشر أن هناك تقصيرًا أمنيًا يوجب إقالة وزير الداخلية، فنُهدد بمصادرة العدد إذا لم يحذف الموضوع هو وزير الداخلية "إله" فوق الحساب، وغير مسموح انتقاده، أنا مش فهم إحنا رايحين فين ولا جايين منين؟".

وكتب مغردون على مواقع التواصل الاجتماعي مبدين استغرابهم من موقف "علي" ووصف بعضهم ما يحدث بأنه صراع أجنحة داخل الدولة المصرية.