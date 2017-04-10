فوكس تحقق في ادعاء بالتحرش الجنسي ضد بيل أوريلي

تحقق شركة (توينتي فرست سينشري فوكس) الشركة الأم لفوكس نيوز في ادعاء بالتحرش الجنسي ضد مقدم البرامج الشهير بالقناة بيل أوريلي.

وقالت الشركة في بيان الأحد إنها تحقق في جميع الشكاوى وطلبت من شركة بول ويس للمحاماة الاستمرار في تقديم المساعدة في هذه المواضيع الخطيرة على حد وصفها.

ويأتي التحقيق بعد شكوى هاتفية عبر الخط الساخن للشركة قدمتها الأسبوع الماضي ويندي والش، التي كانت ضيفة منتظمة على برنامج (ذا أوريلي فاكتور)، ومحاميتها ليزا بلوم، ونشرتا الشكوى على موقع يوتيوب.

وشهد البرنامج الذي يقدمه بيل أوريلي سحب عدد من الشركات إعلاناتها الأسبوع الماضي.

وقالت والش التي تعمل طبيبة نفسية ومقدمة برامج إذاعية إن أوريلي تراجع عن عرض بضمان وظيفة مربحة لها في الشبكة بعدما رفضت دعوته للانضمام له في جناح فندقي بعد عشاء في أوائل 2013.

وقالت بلوم لشبكة (سي.إن.إن) الأحد "أخبروني أنهم يأخذون الموضوع على محمل الجد وأنهم سيجرون التحقيق المطلوب منهم قانونيا".

وقالت صحيفة نيويورك تايمز الأسبوع الماضي إن فوكس وأوريلي دفعا 13 مليون دولار لخمس نساء اتهمن أوريلي بالتحرش الجنسي.

وقال أوريلي في بيان بعد ذلك إنه استهدف بشكل غير عادل بسبب شهرته ولم يدل بمزيد من التفاصيل.