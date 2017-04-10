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سياسة

غرافيك: تساؤلات حول وصول المنفذ لكنيسة مارجرجس

10/4/2017

أثار عدد من النشطاء تساؤلات حول كيفية وصول منفذ التفجير إلى داخل كنيسة مارجرجس وسط طنطا بمحافظة الغربية شمال القاهرة.

ومبنى الكنسية محصن للغاية، إذ يقع وسط مربع يكتظ بالعديد من المنشآت الحكومية والمالية الهامة.

وتظهر الخرائط بالأقمار الصناعية لمدينة طنطا أمرا لافتا، يتعلق بالموقع الذي استهدفه التفجير اليوم وراح ضحيته العشرات ما بين قتيل وجريح.

وتقع كنيسة مارجرجس في وسط شارع علي مبارك في طنطا، ويعتبر الشارع ثكنة عسكرية نظرا لحساسية المنشآت الحكومية والمالية والدينية التي تقع فيه.

ووقع التفجير في قاعة الصلاة بالكنيسة، ما يعني أن منفذ التفجير تجاوز أسوارها العالية و بواباتها المؤمنة بأفراد الشرطة و كاميرات المراقبة، ليس هذا فقط، بل إن الشارع يشهد ارتكازات أمنية شديدة الحراسة أمام أربعة مبان حكومية ومالية هامة: "هي البنك المركزي فرع طنطا، وهيئة الرقابة الإدارية،  و مكتب تصاريح العمل، وبنك مصر، ما يطرح تساؤلا مفاده كيف وصل الفاعل إلى قلب الكنيسة متجاوزا كل هذه الإرتكازات الأمنية ؟!

المصدر : الجزيرة مباشر
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