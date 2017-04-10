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سياسة|تركيا

انتهاء تصويت الأتراك في الاستفتاء على التعديلات الدستورية بأوربا

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال إحدى جولاته للترويج للتعديلات الدستورية
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال إحدى جولاته للترويج للتعديلات الدستورية
10/4/2017

انتهت، الأحد، عملية تصويت المواطنين الأتراك في الدول الأوربية، التي أقامت فيها السلطات التركية مراكز اقتراع، للتصويت على التعديلات الدستورية.

وأدلى الناخبون الأتراك الذين يعيشون في 31 دولة أوربية، بأصواتهم في مراكز اقتراع، أقيمت في 82 ممثلية تركية بعموم أوربا.

وبحسب بيانات اللجنة العليا للانتخابات التركية، بلغ عدد المشاركين في التصويت حتى يوم السبت، أي قبل يوم من انتهاء المدة المحددة للتصويت، مليونا و136 ألف و921 ناخبا تركيا، من أصل مليونين ونصف مليون ناخب مسجلين في أوربا.

ويبلغ إجمالي عدد الناخبين الأتراك في الخارج، مليونين و927 ألف ناخب، لهم الحق في الإدلاء بأصواتهم في مراكز الاقتراع التي أقيمت في 1200 ممثلية دبلوماسية تركية لدى 577 دولة.

وتشهد تركيا في 16 أبريل/نيسان الجاري استفتاء شعبيا على تعديلات دستورية أقرها البرلمان وتشمل الانتقال من النظام البرلماني إلى الرئاسي.

كما تنص التعديلات على رفع عدد نواب البرلمان التركي من 550 إلى 600 نائبًا، وخفض سن الترشح لخوض الانتخابات العامة من 25 إلى 18 عامًا.

المصدر : الأناضول
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