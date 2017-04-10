البث الحي
سياسة|مصر

البرلمان المصري يُحيل اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية للجان المختصة

مجلس النواب المصري يقر اتفاقية تيران وصنافير
مجلس النواب المصري يقر اتفاقية تيران وصنافير
10/4/2017

أحال رئيس مجلس النواب المصري، علي عبد العال، اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، المعروفة بـ "تيران وصنافير" إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لمناقشتها.

وانتقد النائب هيثم الحريري (يساري) في بيان له خطوة رئيس النواب قائلا إن "اتفاقية تيران وصنافير أُحيلت تحت غطاء الأحداث الإرهابية، وفى الدقائق الأولى لفرض حالة الطوارئ".

وبدأ العمل بقانون الطوارئ في مصر في الواحدة ظهر الاثنين، بعد ساعات من إقراره من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك غداة تفجيري كنيستين شمالي مصر، أسقطا 45 قتيلا و125 جريحا، وتبناهما بيان منسوب إلى "تنظيم الدولة الإسلامية".وقضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، في حكم قابل للطعن عليه، يوم 2 من أبريل/ نيسان الجاري، بإلزام الحكومة المصرية بتنفيذ الاتفاقية.

وكانت المحكمة الإدارية العليا في مصر، وهي أعلى محكمة للطعون الإدارية وأحكامها نهائية، قضت في يناير/ كانون الثاني الماضي، بإلغاء الاتفاقية.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر
المزيد من سياسة

تقرير: السعودية تسمح بعبور رحلات طيران إسرائيلية لأجوائها في طريقها لدبي

طائرة تابعة لشركة يسرائير الإسرائيلية (غيتي)

أردوغان يعلن تدابير احترازية جديدة لمكافحة كوفيد-19

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (رويترز)

تقرير: إيران هددت بن زايد شخصيا باستهداف الإمارات بعد اغتيال عالمها النووي

ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد

"رفضا للتطبيع".. لوحات على المنازل في الكويت تحمل أرقامًا للمسافات إلى المسجد الأقصى

كويتيون يرقّمون منازلهم وفق بعدها عن المسجد الأقصى (مواقع التواصل الاجتماعي)
الأكثر قراءة

"ليلة سقوط محمد رمضان" تتصدر مواقع التواصل في مصر (فيديو)

لحظة سقوط محمد رمضان (مواقع التواصل)

رئيس فنزويلا ينشر رقم هاتفه عبر تويتر ويوجّه طلبا غريبا لشعبه (فيديو)

"أرابتك".. أكبر شركة مقاولات إماراتية تعلن إفلاسها رسميا

برج خليفة أحد أشهر مشروعات أرابتك القابضة (رويترز)

اتحاد علماء المسلمين يرد على بيان هيئة كبار العلماء السعودية بشأن الإخوان

الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي القره داغي (مواقع التواصل)