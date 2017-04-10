البرلمان المصري يُحيل اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية للجان المختصة

أحال رئيس مجلس النواب المصري، علي عبد العال، اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، المعروفة بـ "تيران وصنافير" إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لمناقشتها.

وانتقد النائب هيثم الحريري (يساري) في بيان له خطوة رئيس النواب قائلا إن "اتفاقية تيران وصنافير أُحيلت تحت غطاء الأحداث الإرهابية، وفى الدقائق الأولى لفرض حالة الطوارئ".

وبدأ العمل بقانون الطوارئ في مصر في الواحدة ظهر الاثنين، بعد ساعات من إقراره من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك غداة تفجيري كنيستين شمالي مصر، أسقطا 45 قتيلا و125 جريحا، وتبناهما بيان منسوب إلى "تنظيم الدولة الإسلامية".وقضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، في حكم قابل للطعن عليه، يوم 2 من أبريل/ نيسان الجاري، بإلزام الحكومة المصرية بتنفيذ الاتفاقية.

وكانت المحكمة الإدارية العليا في مصر، وهي أعلى محكمة للطعون الإدارية وأحكامها نهائية، قضت في يناير/ كانون الثاني الماضي، بإلغاء الاتفاقية.