إلقاء القبض على مبرمج كمبيوتر روسي في إسبانيا بطلب أمريكي

قال متحدث باسم السفارة الروسية في مدريد الأحد إن مبرمج كمبيوتر روسيا يدعى بيوتر ليفاشوف ألقي القبض عليه في مدينة برشلونة الإسبانية.

وقال المتحدث باسم السفارة الروسية ، إن السلطات الإسبانية أبلغتهم بالقبض على ليفاشوف الجمعة.

ورفض المتحدث باسم السفارة إعطاء تفاصيل بشأن أسباب إلقاء القبض على ليفاشوف.

ونقل التلفزيون الروسي على موقعه الإلكتروني عن الشرطة الإسبانية قولها إن ليفاشوف اعتقل بموجب مذكرة اعتقال دولية أصدرتها الولايات المتحدة.

وذكر تلفزيون (روسيا اليوم) أن ليفاشوف يشتبه بضلوعه في هجمات تسلل إلكتروني لها صلة "بتدخل مزعوم "في الانتخابات الأمريكية العام الماضي.

وقال بيتر كار المتحدث باسم الإدارة الجنائية بوزارة العدل الأمريكية "لا توجد لدينا معلومات في الوقت الحالي".

وقال مسؤول بوزارة العدل الأمريكية إنها قضية جنائية دون وجود صلة واضحة بالأمن القومي.

وقالت زوجة المعتقل ماريا ليفاتشوفا إن زوجها اعتقل "بناء على طلب السلطات الأمريكية من أجل تسليمه في قضية متصلة بجرائم الإنترنت".

وأشارت تقارير إعلامية إلى أن الشرطة قالت لليفاتشوفا إن فيروسا يبدو أن زوجها اخترعه مرتبط بفوز دونالد ترمب بالانتخابات الرئاسية الأمريكية.

واتهمت الحكومة الأمريكية رسميا روسيا باختراق مواقع إلكترونية تابعة للحزب الديمقراطي لمساعدة حملة مرشح الرئاسة الأمريكية دونالد ترمب، ويفحص الكونغرس الأمريكي أيضا وجود صلات بين روسيا وترمب خلال الحملة الانتخابية.