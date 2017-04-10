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سياسة

إدانة أممية ودولية لتفجير كنيستين بمصر

9/4/2017

دان مجلس الأمن الدولي وعدد من الدول والمنظمات هجومين استهدفا كنيستين مصريتين بمدينتي طنطا والإسكندرية الأحد وقتل فيهما ما لا يقل عن 45 شخصا وأصيب أكثر من 100 .

ووصف مجلس الأمن في بيان التفجيرين بأنهما "هجومان إرهابيان شائنان".

وعبر أعضاء المجلس عن عميق التعاطف والمواساة لأقارب الضحايا، كما أكد الأعضاء على أن الإرهاب في كافة صوره وأشكاله يمثل أحد أخطر التهديدات للسلم والأمن الدوليين.

ودان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش استهداف الكنيستين، وأعرب عن تعاطفه مع أسر الضحايا وحكومة وشعب مصر.

ودان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب كذلك تفجير الكنيستين، وكتب في تغريدة على حسابه على تويتر قائلا إن الولايات المتحدة تدين التفجيرين الإرهابيين، وأكد أن لديه ثقة كبيرة في أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي "سيتعامل مع الموقف بشكل جيد".

وأكد الاتحاد الأوربي إدانته وتضامنه مع مصر في مكافحة الإرهاب، وقالت مسؤولة العلاقات الخارجية بالاتحاد فيدريكا موغيريني إنه "يجب محاسبة المسؤولين عن الهجومين".

كما عبرت منظمة التعاون الإسلامي عن إدانتها بشدة للتفجيرين، وقدم الأمين العام للمنظمة يوسف بن أحمد العثيمين التعازي لعائلات القتلى ولمصر حكومة وشعبا.

كما دان بابا الفاتيكان الهجومين، وقدم تعازيه للمصريين ولرئيس الكنيسة القبطية الذي من المقرر أن يكون أحد مضيفيه خلال زيارته لمصر المقررة يومي 28 و29 أبريل/نيسان الجاري.

ودانت دول عدة التفجيرين وعبرت عن تعازيها للحكومة والشعب المصريين، فقد عبرت السعودية عن إدانتها للهجومين معتبرة أن "هذه الأعمال الإرهابية الجبانة تتنافى مع المبادئ الدينية والقيم الأخلاقية والإنسانية كافة".

كما أعربت دولة قطر عن إدانتها واستنكارها للتفجيرين الذي استهدف الكنيستين في مصر.

واستنكرت التفجيرين كذلك تركيا والأردن والبحرين وتونس وفلسطين ولبنان، وعبرت عن رفضهما للعنف وتضامنها مع الشعب المصري.

المصدر : الجزيرة + الجزيرة مباشر + وكالات
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