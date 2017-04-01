مصريات يروين قصصهن مع التحرش

تصدر هاشتاغ #اول_محاوله_تحرش_كان_عمري ضمن أكثر خمسة وسوم تداولا في مصر خاصة بعد حادثة التحرش الجماعي بفتاة في محافظة الشرقية شمال شرقي البلاد.

وكان نشطاء قد تداولوا مقطع فيديو لعشرات الشباب المتجمهرين في أحد شوارع المدينة، وقال شهود عيان إن الشباب تحرشوا بالفتاة وأوقعوها على الأرض، وإن صاحب أحد المقاهي ساعد الفتاة وقام بإدخالها إلى المقهى للاحتماء به، لكن الشباب تجمعوا خارج المقهى في انتظار خروجها حتى حضرت قوات الشرطة وقامت باصطحاب الفتاة بعد أن اضطرت الشرطة إلى إطلاق النار في الهواء لتفريق الجموع المحتشدة خارج المقهى.

وروت فتاة تدعى دولسي عمارة تجربتها عبر هاشتاغ: #أول_محاولة_تحرش_كان_عمري قائلة إن عمرها كان " ١٠ سنين. خدوا بالكم بتركبوا بناتكم مع مين؟ أول محاولة تحرش بيا في حياتي كانت من السواق بتاعنا، وكان متجوز ومخلف".

وكتبت رانيا: "مش فاكرة بس مؤكد من وقت الجامعة و الموضوع كان تعدى الكلام إلى محاولات اللمس، وللأسف كتير لدرجة إني قررت أشيل مطواة".

وروت عائشة مبارز عن أول محاولة تحرش قائلة: "كنت في أولى في الجامعة وروحت لدكتور أسنان حاول يبوسني رزعته قلم وخرجت فضحته برة وما خوفتش من الفضيحة، المتحرش جبان".

وكتبت سمية: "#أول_محاولة_تحرش_كان_عمري تقريبا ٤ أو ٥ سنين وعندي فوبيا من إن حد يمسك إيدي جامد بسبب اليوم ده ومازلت بحلم بيه لحد دلوقتي".

فيما غردت "بسيطة" : #اول_محاوله_تحرش_كان_عمري "عايز تثبت رجولتك ..يبقى ما تتعرضش لبنت.. دافع عنها ..احميها من أشباه الرجال …قبل م هتكبر ف نظرها هتكبر ف نظر نفسك".

وكتب مارد: تخيل إن كل من اشتكى من التحرش كان سنه أقل من 10سنين وكتم ده في قلبه وما صدق يشتكي هنا تخيل كمية القهر والغل جواه.

فيما غردت سميرة: كل احترامي لشجاعة الستات والبنات اللي بيكتبوا هنا ..لو تعرفوا بس الموضوع إزاي صعب وتقيل على القلب إن الواحد يتكلم.

بينما كتب بطوط: وجهة نظر ما فيش أي حق إنك تتحرش بواحدة لمجرد لبسها ولا مشيتها لأنك من الآخر مش من أهلها علشان تحكمه خليك في اللي يخصك.

وأخيراً غردت صنعاء الجود: "أثناء تصفحي لهاتشتاج #اول_محاولة_تحرش_كان_عمري البنات كانوا من سن 6 إلي 12 سنة يعني لا لبس ولا هي كانت مغرية جريمة حيوانية ومرتكبها حيوان".