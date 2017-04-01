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سياسة|الولايات المتحدة

شاهد: موقف محرج لترمب في مؤتمر صحفي

1/4/2017

تسبب سلوك "غريب" للرئيس الأمريكي دونالد ترمب في وقوع حرج شديد لإدارته خلال مؤتمر صحفي في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض.

فخلال إعلان ترمب عن توقيع أمرين تنفيذيين تجاريين جديدين الجمعة، ترك المكتب البيضاوي والأوراق على مكتبه وغادر فجأة.

ولحق به نائبه مايك بنس لتنبيه على التوقيع، إلا أنه رفض العودة وطالبه بجمع الأوراق والحضور خلفه، تاركا أعضاء إدارته في حيرة.

وذكرت تقارير إخبارية أن ترمب غادر المكتب البيضاوي قبل مراسم التوقيع، بسبب أن الصحفيين بدؤوا في توجيه أسئلة له بشأن مستشاره السابق للأمن القومي مايك فلين.

 

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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