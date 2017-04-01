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سياسة|أستراليا

شاهد: مقتل امرأتين في فيضانات عارمة بأستراليا

1/4/2017

حاصرت مياه الفيضانات عشرات الآلاف في أستراليا بعد أن ضرب إعصار قوي الساحل الشرقي للبلاد وتسبب في قطع الطرق وتحطيم جسور ومقتل امرأتين.

وامتدت منطقة الكارثة التي تسببت فيها تبعات إعصار (ديبي) على مسافة ألف كيلومتر من جزر المنتجعات الإستوائية في ولاية كوينزلاند وشريط (جولد كوست ) السياحي إلى مزارع ولاية نيو ساوث ويلز وقطعت التيار الكهربائي عن أكثر من 100 ألف منزل.

وقال مكتب الأرصاد إن ستة أنهار كبرى وصلت إلى مستويات الفيضان وما زالت مناسيب المياه فيها ترتفع في عدة مناطق.

وانطلقت صفارات الإنذار من الفيضان في عدة بلدات مما دفع السكان المحاصرين للصعود إلى أسطح منازلهم التي غمرتها المياه انتظارا لفرق الإنقاذ ، إلا أن سرعة حركة المياه والرياح منعت أطقم الطوارئ من الوصول لمناطق محاصرة بالمياه.

وقالت الشرطة إنها انتشلت جثتي سيدتين من مياه الفيضانات في وقت متأخر من مساء الجمعة في أول إبلاغ عن قتلى منذ هبوب الإعصار ديبي الثلاثاء.

وتخشى السلطات أن يكون المزيد من الأشخاص لقوا حتفهم خلال الليل مع استمرار ارتفاع مناسيب مياه الفيضان. 

المصدر : الحزيرة مباشر + رويترز
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