البث الحي
سياسة

شاهد: غارات جوية مدمرة لقوات بشار على حماة

1/4/2017

أظهرت لقطات فيديو بثت على الإنترنت من قبل جماعة "ماضون في ثورتنا" دخانا كثيفا يتصاعد من مناطق قيل أن قوات النظام السوري استهدفتها بغارات جوية.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان أمس إن جيش النظام السوري استعاد السيطرة على 16 قرية كان قد خسرها لصالح المعارضة المسلحة الأسبوع الماضي قرب مدينة حماة.

وتشن قوات النظام السوري هجوما مضادا في المنطقة التي تمثل أهمية حيوية لرئيس النظام بشار الأسد.

ويقود هجوم المعارضة المسلحة تحالف تحرير الشام الذي يضم جماعات مسلحة بينها جبهة فتح الشام التي كانت تعرف باسم جبهة النصرة.

 

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
المزيد من سياسة

تقرير: السعودية تسمح بعبور رحلات طيران إسرائيلية لأجوائها في طريقها لدبي

طائرة تابعة لشركة يسرائير الإسرائيلية (غيتي)

أردوغان يعلن تدابير احترازية جديدة لمكافحة كوفيد-19

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (رويترز)

تقرير: إيران هددت بن زايد شخصيا باستهداف الإمارات بعد اغتيال عالمها النووي

ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد

"رفضا للتطبيع".. لوحات على المنازل في الكويت تحمل أرقامًا للمسافات إلى المسجد الأقصى

كويتيون يرقّمون منازلهم وفق بعدها عن المسجد الأقصى (مواقع التواصل الاجتماعي)
الأكثر قراءة

"ليلة سقوط محمد رمضان" تتصدر مواقع التواصل في مصر (فيديو)

لحظة سقوط محمد رمضان (مواقع التواصل)

رئيس فنزويلا ينشر رقم هاتفه عبر تويتر ويوجّه طلبا غريبا لشعبه (فيديو)

مصر: نجل شعبان عبد الرحيم يطلق أغنية جديدة معادية لإسرائيل (فيديو)

المغني الشعبي الراحل شعبان عبدالرحيم(يمين) ونجله خميس (موافع التواصل)

وفد إسرائيلي يزور أبو ظبي لتوقيع اتفاق بيع ناد لأحد أفراد العائلة الحاكمة