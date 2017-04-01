شاهد: غارات جوية مدمرة لقوات بشار على حماة

أظهرت لقطات فيديو بثت على الإنترنت من قبل جماعة "ماضون في ثورتنا" دخانا كثيفا يتصاعد من مناطق قيل أن قوات النظام السوري استهدفتها بغارات جوية.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان أمس إن جيش النظام السوري استعاد السيطرة على 16 قرية كان قد خسرها لصالح المعارضة المسلحة الأسبوع الماضي قرب مدينة حماة.

وتشن قوات النظام السوري هجوما مضادا في المنطقة التي تمثل أهمية حيوية لرئيس النظام بشار الأسد.

ويقود هجوم المعارضة المسلحة تحالف تحرير الشام الذي يضم جماعات مسلحة بينها جبهة فتح الشام التي كانت تعرف باسم جبهة النصرة.