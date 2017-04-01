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سياسة

شاهد: شرطة الاحتلال تقتل فلسطينيا بالقدس

1/4/2017

استشهد فلسطيني اليوم (السبت) برصاص شرطة الاحتلال الإسرائيلي التي قالت إنه طعن ثلاثة إسرائيليين في شرق القدس وأصابهم بجروح.

وذكرت مصادر فلسطينية أن شابا فلسطينيا قتل في إطلاق نار مباشر استهدفه من عناصر الشرطة الإسرائيلية في شارع الواد في القدس.

في المقابل، قالت شرطة الاحتلال الإسرائيلي إن الفلسطيني طعن ثلاثة إسرائيليين، أحدهم شرطي، وأصابهم بجروح ما بين طفيفة ومتوسطة قبل أن يتم إطلاق النار عليه وقتله.

وترصد مصادر فلسطينية استشهاد أكثر من 250 فلسطينيا ضمن موجة توتر مستمرة مع إسرائيل منذ أكتوبر/تشرين أول 2015 غالبيتهم بدعوى تنفيذهم عمليات طعن وإطلاق نار ضد إسرائيليين.

 

المصدر : الألمانية + الجزيرة مباشر
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