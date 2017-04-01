شاهد: اللحظات الأولى بعد تفجير استهدف قوات الشرطة في طنطا

قالت وزارة الداخلية المصرية إن 13 شرطيا أصيبوا في انفجار السبت أمام مركز تدريب لقوات الشرطة بمدينة طنطا عاصمة محافظة الغربية التي تقع شمالي القاهرة.

وأضاف بيان نشر في صفحة الوزارة على فيسبوك أن ثلاثة مدنيين أصيبوا أيضا في الانفجار.

وأعلنت مجموعة تطلق على نفسها "لواء الثورة" مسؤوليتها عن الهجوم في حساب منسوب لها على تويتر.

وفي وقت سابق قالت مجموعة لواء الثورة في رسالة في نفس الموقع في إشارة مبكرة إلى مسؤوليتها عن الهجوم "هل ظننتم أننا ننسى دماء شهدائنا؟ الثأر.. إن الثأر حق."

وكانت الجماعة قد أعلنت مسؤوليتها عن اغتيال ضابط كبير في الجيش المصري خارج منزله بمدينة العبور، إحدى ضواحي القاهرة، في أكتوبر/ تشرين الأول العام الماضي.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة خالد مجاهد لرويترز إن اثنين من المصابين في حالة خطيرة.

وقال بيان الداخلية "بالفحص تبين وقوع انفجار لعبوة كانت مزروعة بدراجة بخارية، تم فرض كردون (طوق) أمني وتمشيط المنطقة محل الحادث لتأمينها."