تستغرق 8 دقائق..إيقاف أقصر رحلة طيران دولية في العالم

تم إيقاف رحلة جوية تقطع المسافة بين ألمانيا وسويسرا في ثمان دقائق فقط، ووصفت بأنها أقصر رحلة طيران دولية منتظمة في العالم.

وقال مسؤولون في شتوتغارت بألمانيا إنه تم إيقاف تشغيل الرحلة الجوية التي تقطع المسافة بين ألمانيا وسويسرا في ثماني دقائق فقط ، ووصفت بأنها أقصر رحلة طيران دولية منتظمة في العالم.

وانطلقت الرحلة الأولى الخاطفة في هذا الخط التي تنقل الركاب وتمرّ فوق بحيرة كونستانس في طريقها بين مدينة ألتنراين السويسرية ومدينة فريدرشافن الكائنة جنوبي ألمانيا في نوفمبر / تشرين الثاني من العام الماضي.

وقال كلاوس ديتر فيهر، المدير التنفيذي لمطار فريدرشافن، إن شركة طيران "بيبولز فيينالاين" النمساوية ومقرها فيينا قررت وقف رحلتها على هذا الخط اعتبارا من 14 من أبريل / نيسان الحالي بسبب ضعف إقبال الركاب على هذه الرحلة.

ووجّه أنصار حماية البيئة انتقادات لهذه الرحلة الجوية القصيرة باعتبارها مصدرا لا معنى له للتلوث.