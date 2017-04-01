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سياسة|مصر

إصابة 13 شرطيا في انفجار بطنطا

وزير الداخلية المصري اللواء مجدي عبد الغفار
وزير الداخلية المصري اللواء مجدي عبد الغفار
1/4/2017

قالت وزارة الداخلية المصرية إن 13 شرطيا أصيبوا في انفجار اليوم السبت أمام مركز تدريب لقوات الشرطة بمدينة طنطا عاصمة محافظة الغربية التي تقع شمالي القاهرة.

وأضاف بيان نشر في صفحة الوزارة على فيسبوك أن ثلاثة مدنيين أصيبوا أيضا في الانفجار.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة خالد مجاهد لرويترز إن اثنين من المصابين في حالة خطيرة.

وقال بيان الداخلية "بالفحص تبين وقوع انفجار لعبوة كانت مزروعة في دراجة بخارية، تم فرض كردون (طوق) أمني وتمشيط المنطقة محل الحادث لتأمينها."

ولم تعلن أية جهة على الفور مسؤوليتها عن الانفجار حتى الآن.

المصدر : رويترز
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