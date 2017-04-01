إصابة 13 شرطيا في انفجار بطنطا

قالت وزارة الداخلية المصرية إن 13 شرطيا أصيبوا في انفجار اليوم السبت أمام مركز تدريب لقوات الشرطة بمدينة طنطا عاصمة محافظة الغربية التي تقع شمالي القاهرة.

وأضاف بيان نشر في صفحة الوزارة على فيسبوك أن ثلاثة مدنيين أصيبوا أيضا في الانفجار.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة خالد مجاهد لرويترز إن اثنين من المصابين في حالة خطيرة.

وقال بيان الداخلية "بالفحص تبين وقوع انفجار لعبوة كانت مزروعة في دراجة بخارية، تم فرض كردون (طوق) أمني وتمشيط المنطقة محل الحادث لتأمينها."

ولم تعلن أية جهة على الفور مسؤوليتها عن الانفجار حتى الآن.