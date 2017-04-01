أستراليا تفرض إجراءات أمنية على رحلات من بلدان مسلمة

تعتزم أستراليا تطبيق إجراءات أمنية إضافية بالنسبة للمسافرين القادمين جوا مباشرة من دول مسلمة في الشرق الأوسط، فيما قالت إنه "لمنع التهديدات الأمنية."

وستحذو القواعد الجديدة حذو إجراءات مماثلة طبقتها بريطانيا والولايات المتحدة ولكن لا تشمل نفس الحظر المطبق على اصطحاب الركاب أجهزة الكترونية داخل الطائرة.

وقال وزير النقل الأسترالي دارين تشيستر في بيان الجمعة "استجابة لنصيحة من الأمن الوطني قامت الحكومة الاتحادية بتغييرات وقائية وأصدرت تعليمات لشركات الطيران بتنفيذ البروتوكولات الجديدة الأسبوع المقبل(الأسبوع الحالي)."

وتابع أنه "سيتم إجراء عمليات فحص لكشف المتفجرات لركاب وأمتعتهم يتم

اختيارهم بشكل عشوائي. وقد تشمل عمليات التفتيش فحصا مستهدفا الأجهزة الإلكترونية."

وستشمل الإجراءات الأمنية الإضافية المسافرين القادمين جوا بشكل مباشر إلى أستراليا من الدوحة وأبو ظبي ودبي.

وشركات الطيران التي سيشملها ذلك هي كوانتاس والاتحاد والإمارات والخطوط الجوية القطرية.