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سياسة|أمريكا

وفاة محامية الشيخ عمر عبد الرحمن

9/3/2017

توفيت لين ستيوارت، محامية عمر عبد الرحمن الزعيم الروحي للجماعة الإسلامية، عن عمر يناهز 77 عاما.

وكانت السلطات الأمريكية قد أفرجت عن "لين" عام 2014 لأسباب صحية، بعد أن قضت 4 سنوات في السجن من أصل 10 سنوات حكم عليها بها بعد إدانتها بتهم تتعلق ب"دعم الإرهاب"، وذلك بسبب إصابتها بالسرطان.

وقالت الحكومة الأمريكية إن لين مصابة بسرطان الثدي من الدرجة الرابعة وإن المرض امتد إلى الرئة والعظام ومن المتوقع أن تعيش 18 شهرا أو أقل.

وكانت لين قد أدينت عام 2005 بمساعدة موكلها عمر عبد الرحمن في تهريب رسائل من محبسه إلى الجماعة الإسلامية في مصر، التي كانت الحكومة الأميركية تصنفها كمنظمة إرهابية، وتم تأييد الحكم عام 2009.

وكان الشيخ عمر عبد الرحمن قد توفي الشهر الماضي في محبسه بالولايات المتحدة.

المصدر : الجزيرة مباشر
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