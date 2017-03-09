شاهد: مقتل 22 فتاة في حريق "متعمد" بملجأ في غواتيمالا

قالت الشرطة إن حريقا شب في مركز لإيواء المراهقين والأطفال من ضحايا الانتهاكات في غواتيمالا ما تسبب في مقتل 22 فتاة.

وأوضحت الشرطة أن الحريق شبّ الأربعاء بعد أن أضرم البعض النار في الحشايا (المراتب) في أعقاب محاولة ليلية للهرب من المركز المكتظ.

وقال مسؤولون بالمستشفيات المحلية إن 40 شخصا على الأقل يعالجون من حروق مختلفة.

وقال رئيس الشرطة الوطنية في غواتيمالا ، نيري راموس إن الحريق بدأ عندما أضرمت مجموعة من الشبان النار في الحشايا بعد أن عزلتهم السلطات لقيامهم بأعمال شغب ومحاولتهم الهرب من المركز ليل الثلاثاء.

وأضاف راموس أن السلطات تحقق فيما إذا كان الأشخاص الذين أضرموا النيران هم نفس الأشخاص الذين حاولوا الهرب أم لا.

وقالت وسائل الإعلام إن 540 طفلا يقيمون في الدار رغم أن طاقتها الاستيعابية 400 شخص فقط.

وتجمع حشد من أقارب الضحايا وكان بعضهم ينتحب أمام دار فيرجين دو أسونسيون الذي تديره الحكومة لأطفال تصل أعمارهم إلى 18 عاما في سان خوسيه بينولا على بعد 25 كيلومترا جنوب غربي العاصمة غواتيمالا سيتي.

وقال الرئيس جيمي موراليس في بيان مقتضب بثهّ التلفزيون الرسمي "سندعم تماما المؤسسات المسؤولة عن التحقيق وسنعمل على الوصول للحقيقة."