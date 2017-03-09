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سياسة

شاهد: محتجون يطالبون بإعدام المتهمين بمحاولة اغتيال أردوغان

9/3/2017

ردد عشرات المحتجين شعارات مؤيدة للرئيس رجب طيب أردوغان ولوحوا بحبال المشنقة.

وذلك خلال احتشادهم اليوم الخميس خارج محكمة في مدينة موجلا بجنوب غرب تركيا وذلك أثناء اقتياد 47 من المشتبه بقيامهم بمحاولة اغتيال أردوغان، خلال محاولة انقلاب فاشلة العام الماضي، إلى مبنى المحكمة وسط إجراءات أمنية مشددة.

وطالب المحتجون بإعادة العمل بعقوبة الإعدام وتطبيقها على جميع الجنود الذين يواجهون أحكاما متعددة بالسجن المؤبد بمن فيهم جنود من القوات الخاصة وضباط الصف.

وقال أحد المحتجين ويدعى إركان أيه كيه" نريد تطبيق عقوبة الإعدام. لا يجب أن نهتم بهم. لا يجب حتى أن نبقى عليهم داخل سجوننا".

وعقب محاولة الانقلاب الفاشلة في يوليو من العام الماضي طالبت حشود مرارا بإعادة تطبيق عقوبة الإعدام والتي ألغيت في 2002 وقال أردوغان إنه سيوافق إذا صوت البرلمان لصالح إعادة التطبيق.

وقتل أكثر من 240 شخصا خلال محاولة الانقلاب الفاشلة في 15  يوليو تموز عندما قادت مجموعة من الجنود دبابات وطائرات حربية وطائرات هليكوبتر وهاجموا البرلمان وحاولوا الإطاحة بالحكومة.

 وتقول تركيا إن محاولة الانقلاب من تدبير رجل الدين المقيم في الولايات المتحدة فتح الله غولن. وينفي غولن الذي يعيش في منفاه الاختياري بولاية بنسلفانيا الأمريكية منذ 1999 هذه الاتهامات ودان الانقلاب.  

المصدر : رويترز
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