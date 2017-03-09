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سياسة

رئيس إيني الإيطالية يتعهد بالضغط على مصر لكشف حقيقة مقتل ريجيني

كلاوديو ديسكالسي، رئيس شركة إيني النفطية - أرشيفية
كلاوديو ديسكالسي، رئيس شركة إيني النفطية - أرشيفية
9/3/2017

قال رئيس شركة إيني النفطية إن شركته لن تضيع أي فرصة للضغط على السلطات المصرية لكشف حقيقة مقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني.

ونقلت وكالة الأنباء الإيطالية "أنسا" عن كلاوديو ديسكالسي رئيس الشركة قوله إن إدارة مجموعة إيني ستثير هذه المسألة مع الرئيس المصري أو رئيس الوزراء عندما تناقش المشروعات الهامة والعديدة في حقل "ظُهر" للغاز.

وقالت الوكالة إن تصريحات ديسكالسي جاءت خلال جلسة استماع له أمام لجنة الصناعة في مجلس الشيوخ الإيطالي.

وقال ديسكالسي: "قضية ريجيني مأساوية ولمستنا بشكل إنساني وهي حاضرة  في المناقشات التي نعقدها بشكل مستمر مع السلطات المصرية سواء رئيس الوزراء أو الرئيس".

وأضاف ديسكالسي في شهادته أنه من الممكن حل المواقف بمناقشتها ولذلك يجب الحديث عن هذه الأشياء، مختتما حديثه بأن مجموعة إيني ماضية في تطوير أنشطتها في مصر.

وكان ريجيني (28 عاماً) موجودًا في القاهرة منذ سبتمبر/أيلول 2015، لتحضير أطروحة دكتوراه حول الاقتصاد المصري، واختفى مساء 25 من يناير/كانون الثاني 2016 في حي الدقي، بمدينة الجيزة الواقعة جنوبي القاهرة، حيث كان لديه موعد مع أحد المصريين، قبل العثور على جثته بعدها بنحو أسبوع في أحد الطرق غربي العاصمة المصرية.

وتواجه أجهزة الأمن المصرية اتهامات من وسائل إعلام إيطالية ومنظمات حقوقية بالوقوف وراء مقتل ريجيني وتعذيبه، وهو ما تنفيه القاهرة.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالة الأنباء الإيطالية
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