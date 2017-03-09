بالصور: البعثة الألمانية تكشف حقيقة كسر تمثال المطرية

قالت وزارة الآثار المصرية إنها اكتشفت تمثالين ملكيين بمنطقة سوق الخميس بالمطرية بالقاهرة يرجع تاريخهما لنحو 3250 عاما قبل الميلاد.

ويعود أحد التمثالين للملك سيتي الثاني فيما يرجح أن التمثال الآخر لجده الملك رمسيس الثاني وكلاهما من الأسرة التاسعة عشر في مصر القديمة.

وأكد ديترش رو رئيس البعثة الألمانية أن الجزء الذي تم رفعة من التمثال لم يمس بسوء ولم يتعرض للخدش أو الكسر، كما أشيع في مواقع التواصل الاجتماعي، ولفت إلى أن التمثال في حالة جيدة.

وقالت الوزارة في بيان اليوم الخميس "البعثة عثرت على الجزء العلوي من تمثال بالحجم الطبيعي للملك سيتي الثاني مصنوع من الحجر الجيري بطول 80 سنتيمترا يتميز بجودة الملامح والتفاصيل."

وتابع البيان "أما التمثال الثاني فمن المرجح أن يكون للملك رمسيس الثاني وهو تمثال مكسور إلى أجزاء كبيرة الحجم من الكوارتزيت ويبلغ طوله بالقاعدة حوالي ثمانية أمتار."

وجاء الكشف الجديد بمحيط بقايا معبد الملك رمسيس الثاني الذي بناه في رحاب معابد الشمس بمدينة أون القديمة حيث تعمل البعثة الأثرية بالمنطقة المكتظة الآن بالسكان منذ 2005.

وقال أيمن العشماوي رئيس الفريق المصري بالبعثة الأثرية "جاري الآن استكمال أعمال البحث والتنقيب عن باقي أجزاء التمثال للتأكد من هوية صاحبه حيث أن الأجزاء المكتشفة لا يوجد عليها أي نقوش يمكن أن تحدد لمن من الملوك."

وأضاف "لكن اكتشافه أمام بوابة معبد الملك رمسيس الثاني يرجح أن يعود إليه."

ويعتقد أن المعبد كان من أكبر المعابد بمصر القديمة لكنه تعرض للتدمير خلال العصور اليونانية والرومانية ونُقلت العديد من المسلات والتماثيل التي كانت تزينه لأماكن أخرى واستخدمت أحجاره في العصور الإسلامية في بناء القاهرة التاريخية.

وقال وزير الآثار المصري خالد العناني إن البعثة عثرت على جزء تمثال سيتي الثاني قبل بضعة أيام بينما عثرت على التمثال الثاني يوم الثلاثاء.

وأضاف أن من المقرر نقل أجزاء التمثال الثاني إلى موقع المتحف المصري الكبير في الجيزة لترميمها وتجميعها حتى يكون التمثال ضمن سيناريو العرض بالمتحف الذي من المتوقع افتتاحه جزئيا في 2018.