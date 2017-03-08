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سياسة|مصر

هل أكلْتَ لحم الحمير؟ شاهد كيف أجاب المصريون

8/3/2017

قال عدد من المصريين إنهم يعتقدون أنهم ربما أكلوا لحم الحمير بسبب ضعف الرقابة على المطاعم والأسواق في مصر.

وردا على سؤال عما إذا كانوا يعتقدون أنهم أكلوا لحم الحمير أم لا، عبّر عدد كبير من المستطلعة آراؤهم عن عدم الثقة في الكثير من مطاعم الوجبات السريعة والمطاعم الشعبية في مصر، وهو ما يرفع الاحتمال بأن يكونوا قد تناولوا فيها لحوم الحمير أو لحوما غير صحية.

وحمل عدد من المشاركين في الاستطلاع الأجهزة الرقابية المسؤولية عن عدم صلاحية اللحوم في الكثير من المطاعم للاستهلاك الآدمي، بسبب ضعف الرقابة على هذه المطاعم.

المصدر : الجزيرة مباشر
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