شاهد: إبراهيم منير: صبرنا على أذى السيسي سيهدم الانقلاب

قال إبراهيم منير نائب المرشد العام للإخوان المسلمين إن تقرير لجنة الشؤون الخارجية تتضمن انصافا كبيرا لفكر جماعة الإخوان المسلمين.

وأكد منير "أن الجماعة ستصبر على الأذى الذي تتعرض له من جانب النظام العسكري في مصر". مشيرا إلى ثقته في أن صبرهم على أذى السيسي هو الذي سيهدم الانقلاب.

وأضاف خلال مشاركته في برنامج النافذة المسائية على شاشة الجزيرة مباشر (الثلاثاء) أنه يأمل في تأثير التقرير الصادر على مجرى السياسية البريطانية إزاء الإخوان.

وأوضح منير أن قادة الجماعة جلسوا مع الأجهزة الأمنية البريطانية (جهاز المخابرات) وأنهم لبوا الدعوة في إطار الانفتاح الذي تتبناه الجماعة للتعريف بحقيقة الجماعة وسلوكها السياسي.

وتابع منير أن المخابرات البريطانية تواصل مراقبة جماعة الإخوان منذ تأسيسها عام 1928 وأنهم مطمئنون إلى أن من يخرج من الجماعة وعن نهجها السلمي فهو لا يمثلها.

مؤكدا أن جماعة الإخوان لا تزال "جماعة واحدة" وأن من يضيق بفكرها الدعوي لا يمثلها، كاشفًا عن أن الجهات الأمنية في بريطانيا تعلم ذلك.

وكانت لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان البريطاني دعت حكومة لندن خلال تقرير لها عن "جماعة الإخوان المسلمون" للحوار معها عبر عقد لقاءات بين مسؤولين حكوميين بريطانيين وقياديين من جماعة الإخوان.

وأضاف التقرير أنه من الصعب على الحكومة البريطانية تطوير فهم واضح للجماعة دون لقاءات معها.

وأوضح التقرير أن جماعة الإخوان ليست عنيفة بشكل أساسي في إشارة إلى أن الإسلام السياسي "جدار ناريّ" ضد التطرف.

واقترحت اللجنة البريطانية التعاطي الإيجابي مع الجماعة كنوع من الدعم لسياستها غير العنيفة.

وأكد التقرير أن الخارجية البريطانية تعترف بأن الإسلاميين يلعبون دورا حاسما في ضمان التغيير السياسي السلمي.

جدير بالذكر أن تقرير لجنة الشؤون الخارجية يتمتع بقوّة مرجعيّة كبيرة لكونه يمثل ثلاثة أحزاب رئيسية في بريطانيا.

ومن المعروف أن حكومة كاميرون كانت قد كلفت الدبلوماسي "جون جينكينز" بإعداد تقرير عن فلسفة الإخوان المسلمين في 2014.