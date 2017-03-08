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سياسة

المؤبد لثلاثة مصريين و6 إسرائيليين تجسسوا لصالح إسرائيل

العلاقات بين مصر وإسرائيل شهدت تحسنا كبيرا عقب الانقلاب العسكري في مصر عام 2013 - أرشيفية
العلاقات بين مصر وإسرائيل شهدت تحسنا كبيرا عقب الانقلاب العسكري في مصر عام 2013 - أرشيفية
8/3/2017

قالت مصادر قضائية الأربعاء إن محكمة مصرية عاقبت 3 مصريين و6 إسرائيليين بالسجن المؤبد بعد إدانتهم بالتجسس لصالح إسرائيل.

ونقلت وكالة رويترز عن مصدر قضائي قوله إن الحكم صدر على اثنين حضوريا هما المصريان عودة طلب إبراهيم برهم، وسلامة حامد فرحان أبو جراد، بينما صدر الحكم غيابيا على الباقين.

وتقول السلطات المصرية إن الإسرائيليين المدانين في القضية يعملون ضباطا بالمخابرات العسكرية الإسرائيلية.

وعرفت القضية إعلاميا باسم "شبكة عوفاديا" لقول السلطات المصرية إن ضابطا بالمخابرات العسكرية الإسرائيلية يدعى داني عوفاديا لعب دورا بارزا في الشبكة.

وأصدر الحكم محكمة الجنايات بمحافظة شمال سيناء، والتي عقدت جلساتها في مجمع المحاكم بمدينة الإسماعيلية إحدى مدن قناة السويس لأسباب أمنية.

وكانت إجراءات القضية قد بدأت عام 2013.

ويحق لكل من المحكوم عليهما حضوريا الطعن على الحكم أمام محكمة النقض أعلى محكمة مدنية مصرية وللمحكمة أن تؤيد الحكم فيصبح نهائيا وباتا، أو ترفضه وتأمر بإعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى في محكمة جنايات شمال سيناء.

وتعاد تلقائيا محاكمة المحكوم عليه غيابيا إذا سلّم نفسه أو ألقت الشرطة القبض عليه.

ورغم توقيع معاهدة سلام بين مصر وإسرائيل في 1979 ألقي القبض على عدد من المصريين والإسرائيليين طوال عقود، وأدينوا بالتخابر لإسرائيل.

وكثيرا ما يوصف السلام بين مصر وإسرائيل بالبارد لعدم وجود حماس شعبي له، رغم تحسن العلاقات بينهما بشكل كبير عقب الانقلاب العسكري على الرئيس المعزول محمد مرسي في يوليو/تموز عام 2013 ووصول وزير الدفاع السابق عبد الفتاح السيسي إلى السلطة.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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