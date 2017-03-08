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سياسة|أمريكا

البيت الأبيض: لا نتذكر إذا كان ترمب قد التقى السفير الروسي

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب
الرئيس الأمريكي دونالد ترمب
8/3/2017

سعى البيت الأبيض الثلاثاء إلى التخفيف من ادعاءات جديدة حيال لقاء بين دونالد ترمب والسفير الروسي لدى واشنطن خلال الحملة الانتخابية.

وأوضح البيت الأبيض أنه من الممكن أن يكونا قد تصافحا.

وتشير وسائل إعلام أمريكية عدة إلى أن الرئيس الأمريكي قد التقى سيرغي كيسلياك في 27 أبريل/نيسان في فندق "ماي فلاور" في واشنطن، لكن البيت الأبيض أكد أنه لا يتذكر الذين تمكن الميلياردير من إلقاء التحية عليهم، أو الذين صافحهم خلال حفل الاستقبال المقتضب.

وكان ترمب موجودا في الفندق لإلقاء كلمة حول برنامجه للسياسة الخارجية.

وأشارت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز إلى أن مجلة "ذي ناشونال إنترست" نظمت خطابا حول السياسة الخارجية وحفل استقبال قبله. وحضر العديد من السفراء".

وأضافت "الرئيس ترمب بقي نحو خمس دقائق في حفل الاستقبال قبل التوجه مباشرة إلى المنصة".

وتابعت ساندرز "لا نذكر على من تمكن من إلقاء التحية ولم نكن مسؤولين عن الدعوات أو التدقيق في خلفية المدعوين".

وبلغ التوتر حيال قضية الاتصالات مع روسيا مستوى جديدا بعد اتهام وزير العدل في فريق ترمب، جيف سيشنز، بالتستر على اتصالات أجراها مع السفير الروسي في الولايات المتحدة.

المصدر : مواقع فرنسية
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