ألمانيا تقول إنها قد تفتح تحقيقا بشأن تسريبات ويكيليكس الجديدة

قال الادعاء الألماني إنه قد يفتح تحقيقا بشأن وثائق نشرها موقع ويكيليكس مؤخرا وتزعم استخدام القنصلية الأمريكية في فرانكفورت للتجسس.

وقال متحدث باسم المكتب إنه سيتم فحص مجموعة الوثائق الجديدة بعناية و"سيفتح تحقيقا إذا رصد مؤشرات ملموسة على مخالفات أو دليلا على عمل إجرامي أو متهمين بعينهم".

وتظهر أحدث وثائق نشرها موقع ويكيليكس أن المخابرات المركزية الأمريكية "سي.آي.إيه" استخدمت القنصلية الأمريكية في فرانكفورت كقاعدة كبيرة للتسلل الإلكتروني.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية إن الحكومة على اتصال وثيق مع السلطات الأمريكية بشأن القضية، مشيرا إلى أن هناك حاجة للتحقق من صحة الوثائق أولا.

وقال موقع ويكيليكس إنه حصل على كنز من المعلومات السرية للغاية عن الأدوات التي تستخدمها المخابرات المركزية الأمريكية لاختراق الهواتف وتطبيقات الاتصالات وغيرها من الأجهزة الإلكترونية ونشر وثائق لها صلة بهذه البرامج.

وزعمت الوثائق أن المخابرات المركزية تمكنت من خلال الشراكة مع وكالات مخابرات أمريكية وأجنبية أخرى أن تخترق شفرة تطبيقات رسائل شهيرة مثل واتساب وتليجرام وسيجنال.