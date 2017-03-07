وسائل إعلام أجنبية تبرز وصف زاهي حواس لميسي بـ "الأحمق"

أبرزت صحف ووسائل إعلام عالمية تصريحات زاهي حواس وزير الآثار المصري الأسبق، والتي أدلى بها مؤخراً عن الأرجنتيني ليونيل ميسي.

ونقلت صحف بريطانية عن صحيفة "إل موندو" الإسبانية قولها، إن "حواس" الذي رافق ميسي في زيارته إلى الأهرامات، تحدث مؤخراً عبر شاشات التليفزيون المصري موجهاً انتقاد حادا للاعب، مشيرة إلى وصفه لـ"ميسي" بالأحمق لأنه لم يظهر أي اهتمام بالشرح التاريخي أو رد فعل على ما يقوله خبير الآثار المصري.

وأشارت الصحيفة إلى الاختلافات التي أكدها حواس، بين زيارة ميسي للأهرامات وبين زيارة الممثل الأمريكي ويل سميث وعائلته، حيث كان "سميث" أكثر انبهاراً بالوصف التاريخي وكان يطرح الأسئلة بشكل دائم، فضلاً عن أن الزيارة كانت على نفقته الشخصية، بينما لم يتحمل ميسي تكاليف الزيارة التي كانت على نفقة إحدى الشركات المروجة للسياحة العلاجية.

ونقلت الصحيفة قول حواس: "أنا آسف على قول هذا ولكن ميسي أبله. أقول هذا لأنني حينما كنت أتحدث إليه كان وجهه مثل الحجر، لم يبدِ أي اهتمام لما كنت أقول".

واستمر حواس بانتقاد النجم الأرجنتيني مضيفًا أنه لم يبد اهتماما عندما شرح له الأبواب السرية للأهرامات، ولا حتى عندما حدثه عن الملوك الذين أمروا ببنائها منهيًا كلامه بالقول "ربما ما يهمه كرة القدم ".