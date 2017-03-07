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سياسة

وزير الخارجية التركي يتحدى برلين ويتعهد بالحديث في مؤتمر للأتراك في ألمانيا

وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو
وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو
7/3/2017

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو إنه سيمضي قدما في حضور تجمع مزمع مع ناخبين أتراك في ألمانيا الثلاثاء.

وجاءت تصريحات أوغلو رغم إغلاق السلطات المحلية لمكان التجمع، مما يعني تصاعد خلاف بين البلدين الشريكين في حلف شمال الأطلسي بشأن الحملة الدعائية قبل استفتاء تجريه تركيا.

وقالت متحدثة باسم مجلس البلدية في هامبورغ إن المركز الذي كان من المزمع أن يلقي فيه الوزير الكلمة أغلق لأنه يفتقر لنظام الإنذار من الحرائق، لكن تشاووش أوغلو قال لصحيفة حريت التركية اليومية "سأذهب. لا يمكن أن يوقفني أحد."

واتهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان برلين الأحد الماضي بالقيام "بتصرفات فاشية: بعد أن سحبت السلطات في ألمانيا التصريح بثلاثة تجمعات حاشدة أخرى تدعم مساعيه لتعديل دستور تركيا بما يمنحه المزيد من السلطات. ومن المقرر أن تطرح التعديلات في استفتاء عام في أبريل/نيسان.

ويحتاج أردوغان لدعم قوي من الأتراك المقيمين في ألمانيا وعددهم مليون  ونصف المليون ناخب لضمان تمرير التعديلات المقترحة.

وقالت مصادر دبلوماسية تركية إنه يجري البحث عن مكان آخر لاستضافة التجمع الحاشد الذي يحضره تشاووش أوغلو.

المصدر : رويترز
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