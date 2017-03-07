كوريا الشمالية تمنع الماليزيين من مغادرة أراضيها وماليزيا ترد بالمثل

منعت بيونغ يانغ جميع المواطنين الماليزيين من مغادرة أراضيها، بحسب ما أعلنت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية.

ومن شأن هذا الإجراء أن يجعل المواطنين الماليزيين بمثابة رهائن محتملين وسط الأزمة المتفاقمة بين البلدين منذ اغتيال كيم جونغ نام، الأخ غير الشقيق لزعيم كوريا الشمالية، في كوالالمبور.

ومن جانبه دان رئيس الوزراء الماليزي، نجيب عبد الرزاق، بشدة قرار كوريا الشمالية منع الرعايا الماليزيين من مغادرة أراضيها. ووصف قرار بيونغ يانغ بأنه تصرف بغيض يحوّل الرعايا الماليزيين إلى رهائن في مخالفة صريحة للقانون الدولي.

وأصدر عبد الرزاق قرارا الثلاثاء بمنع مواطني كوريا الشمالية الموجودين في ماليزيا من مغادرتها.

ونقلت الوكالة الكورية الشمالية عن وزارة الخارجية الثلاثاء أن "جميع المواطنين الماليزيين ممنوعون مؤقتا من مغادرة البلاد إلى حين حل الحادثة التي وقعت في ماليزيا بالشكل المناسب".

وكانت كوريا الشمالية أمرت الاثنين بطرد السفير الماليزي ردا على خطوة مماثلة قامت بها كوالالمبور في أحدث فصول التوتر بين البلدين.

وشن سفير كوريا الشمالية كانغ شول قبل مغادرته ماليزيا هجوما على سلطات كوالالمبور التي اتخذت قرار طرده معتبرا أنها تجري تحقيقا "منحازا" في اغتيال كيم جونغ نام الأخ غير الشقيق للزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ اون في 13 فبراير شباط في مطار كوالالمبور الدولي بغاز أعصاب فتاك.

وأضافت الوكالة الكورية أن بيونغ يانغ تأمل في أن تحل الحكومة الماليزية المسألة "بطريقة عادلة ومناسبة وبنية حسنة"، مشيرة إلى أنه سيسمح للدبلوماسيين والمواطنين الماليزيين في كوريا الشمالية "بمزاولة أعمالهم والعيش بشكل طبيعي".