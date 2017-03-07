شاهد: مسلحون تدعمهم أمريكا يقطعون طريق الخروج من الرقة السورية

قطع تحالف قوات سوريا الديمقراطية الذي يقاتل "تنظيم الدولة" آخر طريق رئيسي للخروج من مدينة الرقة.

واظهر فيديو مصور تم بثه على الإنترنت (الثلاثاء) أفرادا من الفصيل المدعوم من الولايات المتحدة وهم يقاتلون "تنظيم الدولة الإسلامية".

وقال متحدث باسم القوات الاثنين إنها قطعت آخر طريق رئيسي خارج من المدينة وهو الطريق السريع بين الرقة ومعقل المتشددين في دير الزور موجهة ضربة قوية للتنظيم الذي يتعرض لضغوط عسكرية مكثفة في سوريا والعراق.

ويفقد "تنظيم الدولة" أراض في ثلاث حملات منفصلة في شمال سوريا إحداها تقودها قوات سوريا الديمقراطية والأخرى تشنها قوات الحكومة السورية بدعم من روسيا والثالثة تقودها تركيا وقوات سورية معارضة.

ويضم تحالف قوات سوريا الديمقراطية وحدات حماية الشعب الكردية وجماعات عربية.

وشن التحالف حملة في نوفمبر تشرين الثاني لتطويق الرقة وانتزاع السيطرة عليها في نهاية المطاف من "تنظيم الدولة الإسلامية" بدعم من غارات جوية وقوات خاصة من تحالف تقوده الولايات المتحدة.

واستهدفت المرحلتان الأولى والثانية من حملة قوات سوريا الديمقراطية مناطق في شمالي وغربي الرقة واستهدفت المرحلة الثالثة مناطق إلى الشرق من المدينة.