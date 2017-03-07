البث الحي
سياسة|مصر

شاهد: بسبب الخبز.. مصريون يهتفون بسقوط السيسي

7/3/2017

تظاهر عشرات المواطنين بمحافظة كفر الشيخ شمال مصر لليوم الثاني علي التوالي احتجاجا على خفض حصتهم من الخبز.

وأمام مقر مركز ومدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ تظاهر العشرات من أهالي قرى المركز مرددين هتافات تطالب بسقوط الرئيس عبد الفتاح السيسي، احتجاجا على صدور تعليمات من وزير التموين الجديد، بإلغاء العمل بالبطاقة الذهبية الخاصة بحصول المواطنين الذين لا يحملون بطاقات تموينية على الخبز.
وقال أحد المواطنين إن البطاقة الذهبية كانت تمكّن المواطن الذي فقد بطاقته الذكية من صرف حصة الخبز الخاصة به بشكل طبيعي يوميا، لكنه الآن لا يستطيع سوى صرف 5 أرغفة فقط يوميا لأسرته المكونة من ثلاثة أفراد.

المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من سياسة

هزيمة جديدة لترمب.. أريزونا وويسكونسن تصادقان على فوز بايدن

الرئيس المنتخب جو بايدن والرئيس المنتهية ولاياته دونالد ترمب(رويترز)

تقرير: السعودية تسمح بعبور رحلات طيران إسرائيلية لأجوائها في طريقها لدبي

طائرة تابعة لشركة يسرائير الإسرائيلية (غيتي)

أردوغان يعلن تدابير احترازية جديدة لمكافحة كوفيد-19

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (رويترز)

تقرير: إيران هددت بن زايد شخصيا باستهداف الإمارات بعد اغتيال عالمها النووي

ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد
الأكثر قراءة

رئيس فنزويلا ينشر رقم هاتفه عبر تويتر ويوجّه طلبا غريبا لشعبه (فيديو)

"ليلة سقوط محمد رمضان" تتصدر مواقع التواصل في مصر (فيديو)

لحظة سقوط محمد رمضان (مواقع التواصل)

شاهد: كاتب جزائري يسخر من تهديد الإمارات لبلاده.. ما القصة؟

المحلل السياسي الجزائري عبد الله الرافعي (مواقع التواصل الإجتماعي)

إصابة بايدن بكسر في قدمه.. وترمب يعلّق (فيديو)

الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن (روتيرز)