شاهد: بسبب الخبز.. مصريون يهتفون بسقوط السيسي

تظاهر عشرات المواطنين بمحافظة كفر الشيخ شمال مصر لليوم الثاني علي التوالي احتجاجا على خفض حصتهم من الخبز.

وأمام مقر مركز ومدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ تظاهر العشرات من أهالي قرى المركز مرددين هتافات تطالب بسقوط الرئيس عبد الفتاح السيسي، احتجاجا على صدور تعليمات من وزير التموين الجديد، بإلغاء العمل بالبطاقة الذهبية الخاصة بحصول المواطنين الذين لا يحملون بطاقات تموينية على الخبز.

وقال أحد المواطنين إن البطاقة الذهبية كانت تمكّن المواطن الذي فقد بطاقته الذكية من صرف حصة الخبز الخاصة به بشكل طبيعي يوميا، لكنه الآن لا يستطيع سوى صرف 5 أرغفة فقط يوميا لأسرته المكونة من ثلاثة أفراد.