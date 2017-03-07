شاهد: الشرطة الماليزية تطوق سفارة كوريا الشمالية بعد لجوء مطلوبين لها

انتشرت عناصر من الشرطة الماليزية في محيط سفارة كوريا الشمالية في كوالالمبور، وأغلقت الطرق المؤدية إلى السفارة.

وقال قائد الشرطة الماليزية إن ما يصل إلى ثلاثة كوريين شماليين مطلوبين للاستجواب فيما يتصل بمحاولة قتل كيم جونغ نام، الأخ غير الشقيق لزعيم كوريا الشمالية، لجأوا إلى سفارة بلدهم في كوالالمبور.

وقال خالد أبو بكر قائد الشرطة للصحفيين في مؤتمر صحفي اليوم "ما طول المدة التي يريدون أن يمكثوا فيها بالسفارة.. هذه مسألة وقت قبل أن يخرجوا."

وأضاف أن سلطات كوريا الشمالية لا تبدي تعاونا مع التحقيقات.

كان كيم قد قتل في مطار كوالالمبور في 13 فبراير شباط باستخدام غاز الأعصاب (في.إكس) الذي تدرجه الأمم المتحدة في قائمة أسلحة الدمار الشامل.

من ناحية أخرى قال أحمد زاهد حامدي نائب رئيس وزراء ماليزيا إن بلاده لن تسمح لمواطني كوريا الشمالية بمغادرة البلاد في خلاف آخذ في التصاعد بين الجانبين.

وكانت كوريا الشمالية قد منعت الماليزيين مؤقتا من مغادرتها لضمان سلامة دبلوماسييها ورعاياها في ماليزيا.