دراسة: عقول الملايين من أطفال سوريا في خطر

أفادت دراسة جديدة لمنظمة "أنقذوا الأطفال" بأن الكثير من أطفال سوريا يعانون من مستويات ضارة جدا من التوتر والضغوط النفسية.

وأفادت الدراسة أن هناك واحدا من بين كل أربعة أطفال من الذين ما زالوا يعيشون داخل سوريا يواجه خطر الإصابة باضطرابات عقلية.

وقالت المنظمة إن التحول إلى إيذاء النفس وتعاطي المخدرات والكحول أو الانضمام إلى جماعات مسلحة من بين العواقب التي شوهدت بالفعل بين الأطفال والمراهقين الذين ما زالوا يعيشون داخل سوريا.

وأضافت المنظمة في تقرير جديد تحت عنوان "جراح خفية" أن ثلاثة ملايين طفل سوري على الأقل دون سن السادسة لا يعرفون شيئا غير الحرب، كما أن آخرين ترعرعوا في ظل الخوف تحت ظل الصراع".

وأوضحت أن التعرض لفترات طويلة للحرب يعني أن الكثير من الأطفال يعانون من مستويات ضارة جدا من التوتر والضغوط النفسية.

وكشف البحث الذي جرى خلال الفترة من ديسمبر كانون أول 2016 حتى فبراير/ شباط2017 أن أكبر مصدر للخوف يأتي من القصف المدفعي وإلقاء القنابل.