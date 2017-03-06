ميركل ترفض تشبيه أردوغان سياسة حكومتها بالحقبة النازية

رفضت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل وصف أردوغان لقرار ألماني بالحقبة النازية.

وأضافت (الاثنين) أنه "ليس هناك ما يبرر على الإطلاق" تعليقات الرئيس التركي طيب أردوغان التي يقارن فيها الحظر الألماني على تجمعات سياسية بعينها "بالأعمال الفاشية" التي تعيد للأذهان الحقبة النازية.

وأضافت ميركل أن تصريحات أردوغان لن تؤدي إلا للتهوين من شأن معاناة من تأثروا بجرائم النازي ضد الإنسانية وأنها تشعر بحزن شديد في ظل العناصر المشتركة الكثيرة التي تربط الدولتين العضوين في حلف شمال الأطلسي.

وسلمت الزعيمة الألمانية بالخلافات العميقة مع أنقرة إزاء قضايا مثل حرية الصحافة والقبض على الصحافي الألماني من أصل تركي دنيز يوجيل.

لكنها قالت إن ألمانيا ملتزمة بمبادئ حرية الصحافة والتجمع والتعبير عن الرأي وإنها ستواصل السماح للساسة الأتراك بالدعاية لاستفتاء على الدستور في ألمانيا، ما دامت زياراتهم معلنة وتتسم بالشفافية وتحترم القوانين الألمانية.