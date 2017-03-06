كوريا الشمالية تطلق 4 صواريخ وتثير ردود فعل واسعة

أعلن الجيش الكوري الجنوبي الاثنين أن كوريا الشمالية أطلقت مقذوفا لم تُعرف طبيعته من منطقة تونغتشانغ-ري حيث توجد قاعدة للصواريخ.

وقال مسؤول بالجيش الكوري الجنوبي إنه يتم حاليا تحليل عملية الإطلاق لتحديد نوع المقذوف الذي سقط في البحر قبالة الساحل الشرقي لكوريا الشمالية.

وأوضح أنه من غير المحتمل أن تكون الصواريخ الأربعة التي أطلقتها كوريا الشمالية صواريخ باليستية عابرة للقارات، ولكن هناك حاجة لمزيد من الوقت لتأكيد ذلك.

وتقع تونغتشانغ-ري قرب حدود كوريا الشمالية مع الصين حيث أطلقت بيونغيانغ صاروخا بعيد المدى العام الماضي نددت به الأمم المتحدة لخرقه القرارات التي تحظر استخدام تكنولوجيا الصواريخ.

وكانت كوريا الشمالية قد هددت باتخاذ "إجراءات انتقامية قوية" بعد أن بدأت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تدريبات عسكرية مشتركة، يوم الأربعاء، لاختبار استعدادهما الدفاعي ضد أي عدوان محتمل من قبل كوريا الشمالية.

وانتقدت كوريا الشمالية هذه التدريبات السنوية ووصفتها بأنها استعداد لحرب ضدها.

من ناحيته قال رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي إن طوكيو قدمت "احتجاجا قويا" لكوريا الشمالية بعد إطلاقها أربعة صواريخ باليستية في ساعة مبكرة اليوم (الاثنين) سقط ثلاثة منها في المنطقة الاقتصادية لليابان في أحدث تحرك في سلسلة من الاختبارات الاستفزازية من جانب كوريا الشمالية.

وقال آبي للصحفيين في مقر إقامته إن"أحدث عملية لإطلاق لصواريخ باليستية تظهر بوضوح أدلة على وجود تهديد جديد من كوريا الشمالية."

وفي الولايات المتحدة قال الجيش الأمريكي إنه اكتشف وتعقب ما وصفه بأنه إطلاق كوريا الشمالية صواريخ، ولكنه أضاف إن عملية الإطلاق لم تشكل تهديدا لأمريكا الشمالية.

ودانت واشنطن العملية وأكدت استعدادها للرد على ماوصفته بالتهديد المتعاظم من قبل بيونغ يانغ ، وقال مارك تونر المتحدث باسم الخارجية الأمريكية إنه انتهاك لقرارات مجلس الأمن الدولي.

وقال اللفتنانت كولونيل مارتين أدونيل المتحدث باسم القيادة الاستراتيجية الأمريكية إن القوات الأمريكية "ستبقى يقظة في مواجهة الاستفزازات الكورية الشمالية وهي ملتزمة بشكل كامل بالعمل عن كثب مع حلفائها في كوريا الجنوبية واليابان للحفاظ على الأمن".