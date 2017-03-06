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سياسة|هولندا

شاهد : "معا ضد كراهية الإسلام والتمييز " في هولندا

6/3/2017

نظم هولنديون تجمعا الأحد تضامنا مع الجالية الإسلامية في هولندا ضد مناخ تشدد يشجعه اليمين المناهض للمسلمين.

جاء تنظيم اللقاء في مسجد بأمستردام تضامنا مع الجالية الإسلامية في هولندا ضد مناخ التشدد المتصاعد الذي يشجعه حزب الحرية بزعامة السياسي اليميني المناهض للمسلمين خيرت فيلدرز، في الوقت الذي تشتد فيه الحملة الانتخابية في هولندا قبيل أيام من موعد الانتخابات العامة.

ويؤيد فيلدرز، الذي تتضمن وعوده الانتخابية حظر هجرة المسلمين وإغلاق المساجد في هولندا، نحو 20 في المئة من الناخبين الهولنديين قبل الانتخابات العامة التي تجرى في 15 مارس آذار.

وتشير استطلاعات الرأي إلى اقتراب هذه النسبة من نسبة تأييد حزب الشعب من أجل الحرية والديمقراطية المحافظ بزعامة رئيس الوزراء مارك روته.

وقال رئيس " المركز الأورمتوسطي للهجرة والتنمية " عبده المنبهي الذي نظم اللقاء إنهم يريدون من خلاله مواجهة "مناخ الكراهية" الذي يغذيه تصاعد الشعبوية واليمين المتطرف.

وأضاف "ننظم هذا اللقاء ليعرف الناس أن التطرف وليس الإسلام هو الذي يمثل تهديدا لبلدنا هولندا."

حضر اللقاء هولنديون من خلفيات مختلفة بينهم مسلمون.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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