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سياسة

شاهد: "الكابويرا" رياضة برازيلية لللاجئين السوريين

6/3/2017

بدأ أطفال سوريون في مخيم الزعتري للاجئين السوريين في الأردن بالتدريب على رياضتهم المفضلة الجديدة التي يطلق عليها "كابويرا".

و"كابويرا" فن برازيلي للدفاع عن النفس يشتمل على عناصر الموسيقى والرقص والغناء والألعاب البهلوانية. وتولدت هذه الرياضة من القمع والعبودية في البرازيل ويُنظر إليها الآن على أنها وسيلة لتمكين الفئات الضعيفة، ومنهم اللاجئون.

ويعتقد منظمو البرنامج التدريبي في المخيم من منظمة "كابويرا من أجل اللاجئين" أن هذه الرياضة تخلق مساحة آمنة للأطفال للعب وتعلم مهارات جديدة.

ويؤوي المخيم نحو 80 ألف لاجئ أكثر من نصفهم من الأطفال والمراهقين.

وسجل أكثر من 50 شخصا أنفسهم للتدريب على هذه الرياضة، وتنظم الدروس في المخيم مرتين في الأسبوع ساعة للبنات وأخرى للأولاد.

ومنذ تأسيسها في العام 2007 عملت المنظمة مع أكثر من 60 ألف طفل وشاب ودربت أكثر من 40 مدربا محليا على تعليم وتدريب أخرين.

المصدر : رويترز
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