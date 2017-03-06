شاهد:شرطي فلبيني يعترف بقتل 300 شخص

اعترف شرطي متقاعد أمام مجلس الشيوخ الفلبيني الاثنين بقتل نحو 200 شخص ضمن "كتيبة إعدام" تحت قيادة الرئيس.

وقال الشرطي أرتورو لاسكانس إنه يعترف بذلك لأنه "يخشى الله".

وأوضح إنه شخصيا قتل 300 شخص بينهم 200 قتلهم عندما كان عضوا في "كتيبة دافاو للإعدام" تحت قيادة الرئيس رودريغو دوتيرتي عندما كان رئيسا لبلدية دافاو، آخرها في عام 2015 ، وتحدث أيضا عن حالتين قتل فيهما منتقدين لدوتيرتي بناء على تعليمات من الحرس الشخصي له آنذاك عندما كان رئيسا لبلدية دافاو.

واعترف أرتورو لاسكاناس بالكذب في أكتوبر تشرين الأول في استجواب لمجلس الشيوخ بشأن جرائم قتل خارج إطار القانون ذات صلة بدوتيرتي ولكنه قال إنه كذب لأنه كان يخاف على سلامة أسرته ولأن الشرطة حذرته وطالبته بأن "ينكر كل شيء".

وقال إنه غير شهادته الآن لأن ما فعله يعذبه ولأنه يريد قول الحقيقة حتى "ينقذ نفسه".

وتابع "أرغب في قول الحقيقة ليس فقط من أجل حالتي المعنوية ولكن لخشيتي من الله.. أريد أن أريح ضميري."

وكان لاسكاناس انخرط في البكاء أمام وسائل الإعلام عندما كان يحكي روايته قبل أسبوعين وهو الشخص الثاني الذي يدلي بشهادته أمام النواب عن صلات لدوتيرتي بكتيبة إعدام سرية.

وينفي حلفاء دوتيرتي المزاعم ويقولون إنها مؤامرة من معارضيه لتشويه صورة زعيم شعبي وحربه على المخدرات.

ويقول منتقدون إن حملة دوتيرتي على المخدرات تحمل أوجه شبه مثيرة للانزعاج بجرائم قتل غامضة في دافاو.

ونفى دوتيرتي مرارا ضلوعه في إعدامات سواء كرئيس أو أثناء فترته كرئيس لبلدية دافاو لمدة 22 عاما. وقال قائد شرطته رونالد ديلا روزا وهو قائد شرطة دافاو سابقا أيضا إن مزاعم كتيبة الإعدام أسطورة حاكتها وسائل الإعلام.

ووثقت جماعات حقوقية نحو ألف و400 جريمة قتل تحوم حولها الشبهات في دافاو في الفترة التي كان دوتيرتي رئيسا للبلدية هناك ، وقالوا إن الحرب على المخدرات التي أطلقها كرئيس تحمل نفس البصمات. ولم تجد عدة تحقيقات أدلة تربط دوتيرتي بجرائم القتل تلك.