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سياسة

سفينة أمريكية تغير مسارها بعد اقتراب زوارق إيرانية بمضيق هرمز

6/3/2017

نقلت وكالة رويترز عن مسؤول أمريكي أن سفينة حربية أمريكية غيرت مسارها بعد اقتراب زوارق إيرانية منها في مضيق هرمز.

وأوضح المسؤول، الذي طلب عدم نشر اسمه، أن السفينة إينفينسيبل التابعة للبحرية الأمريكية كانت برفقة ثلاث سفن من البحرية الملكية البريطانية عندما اقتربت منها عدة زوارق هجومية سريعة تابعة للحرس الثوري الإيراني.

وقال المسؤول إن الزوارق توقفت على بعد 600 ياردة من السفينة الأمريكية ما اضطر التشكيل لتغيير مساره.

وأضاف المسؤول أن محاولات جرت للتواصل عبر اللاسلكي لكن من دون استجابة مشيرا إلى أن اقتراب الزوارق كان "غير آمن وغير مهني".

وحسب الموقع الرسمي للبحرية الأمريكية تعمل السفينة في مجال رصد إطلاق الصواريخ وجمع المعلومات.

المصدر : رويترز
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