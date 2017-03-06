زيارة السيسي لمقر الأمن الوطني تثير الجدل.. لماذا؟

أثارت زيارة السيسي لمقر الأمن الوطني "جهاز أمن الدولة سابقا" في القاهرة الأحد جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتعد الزيارة الأولى من نوعها لرئيس مصري إلى هذا الجهاز (أمن الدولة سابقاً) التابع لوزارة الداخلية، لكن ما أثار اهتمام المغردين هو اختيار السيسي يوم 5 من مارس /آذار، لزيارة المقر وهو التاريخ ذاته (5 من مارس) الذي اقتحم فيه متظاهرون في العام 2011 مقر الجهاز بعد اندلاع ثورة 25 يناير.

وحسب بيان لرئاسة الجمهورية " عقد السيسي اجتماعا مع قيادات وأعضاء القطاع، بحضور وزير الداخلية ومساعده لقطاع الأمن الوطني".

وقال البيان إن السيسي استعرض في اجتماعه مع القيادات الأمنية الأوضاع الأمنية على الصعيد الداخلي".

وذكر البيان أن "قيادات الأمن الوطني عرضت على السيسي خطة عملها للتعامل مع المخاطر القائمة، واستراتيجيتها للتصدي للأنشطة الإرهابية والإجرامية".

وقرأ مغردون زيارة السيسي لمقر الأمن الوطني في ذكرى اقتحامه كرسالة استنكار لمتظاهري يناير الذين يعتبر بعضهم ما حدث في مصر خلال الأعوام الثلاثة الماضية انقلابا على ثورتهم.

فيما أيد مغردون آخرون ممن يرفضون ثورة يناير ويرفضون الاعتراف بها خطوة الرئيس المصري وأثنوا عليها واعتبروا زيارته إعلان رفض لثورة يناير.

وكان جهاز أمن الدولة "سابقا" قطاع الأمن الوطني حاليا يحظى بسمعة سيئة في عهد الرئيس السابق حسني مبارك مع اتهام الجهاز بالتعذيب واعتقال أفراد خارج إطار القانون.

واندلعت ثورة شعبية في مصر في الخامس والعشرين من يناير/كانون الثاني 2011 ضد نظام الرئيس السابق حسني مبارك أعقبها اضطرابات سياسية وأمنية في البلاد حتى انتخاب أول رئيس مدني "محمد مرسي" عام 2012 الذي انقلب عليه الجيش في يوليو/تموز 2013 بعد عام واحد من بقائه في الحكم.