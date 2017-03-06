راؤول كاسترو يهاجم ترمب

انتقد الرئيس الكوبي راؤول كاسترو بشدة سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في مجال الهجرة والتجارة ومجالات أخرى.

وتأتي هذه الانتقادات في الوقت الذي يقوم فيه ترمب بمراجعة وفاق هش بدأه الرئيس السابق باراك أوباما مع كوبا.

وفي أول تصريحات انتقادية موجهة لترمب منذ توليه السلطة وصف كاسترو سياسات ترمب التجارية بأنها "مغرورة " وخطته لبناء جدار على الحدود مع المكسيك بأنها "غير منطقية."

وبث التلفزيون الرسمي الكوبي مساء الأحد كلمة لكاسترو أمام اجتماع قمة للزعماء اليساريين في فنزويلا.

وكان ترمب قد هدد قبل توليه السلطة بنسف الوفاق بين الولايات المتحدة وكوبا إذا لم يتم إبرام "اتفاق أفضل" من دون أن يقدم تفاصيل.

وقال البيت الأبيض الشهر الماضي إنه في خضم "مراجعة كاملة لكل السياسات الأمريكية تجاه كوبا."

وقال كاسترو إن الأجندة الجديدة للحكومة الأمريكية تهدد بإطلاق سياسة تجارية وصفها بأنها متطرفة ومغرورة ستؤثر على قدرة تجارة بلاده الخارجية على المنافسة وتخرق الاتفاقيات البيئية.. وتلاحق وترحل المهاجرين.

وأضاف أن الهجرة ترجع إلى التفاوت والفقر المتزايدين الناجمين عن نظام اقتصادي دولي غير منصف، ومن ثم فإن بناء جدار على الحدود المكسيكية "غير منطقي" ويستهدف كل مواطني أمريكا اللاتينية وليس المكسيكيين فقط.

وقال "لا يمكنك احتواء الفقر والكوارث والمهاجرين بالجدران ولكن بالتعاون والتفاهم والسلام".